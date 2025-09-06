Economía

Tráfico postal hacia Estados Unidos se detuvo casi por completo por aranceles

En total, 88 operadores en el mundo han suspendido por completo o parcialmente sus envíos a este país

Por AFP

Ginebra. El tráfico postal hacia Estados Unidos se desplomó en más del 80% tras la imposición de nuevos aranceles por parte de Washington y 88 operadores en todo el mundo han suspendido total o parcialmente sus envíos a este país, afirmó el sábado la Unión Postal Universal (UPU).








