Economía

Trabajadores independientes pueden solicitar a la CCSS cómo calcula sus cuotas

A raíz de una investigación de ‘La Nación’, el abogado Gabriel Zamora Baudrit explica qué pueden revisar y solicitar los trabajadores independientes ante la CCSS

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Por Arianna Villalobos Solís
El abogado tributario Gabriel Zamora Baudrit, quien es candidato a vicepresidente por el Partido Liberal Progresista (PLP), dijo algo sobre la subasta de frecuencias de radio y televisión que preocupa mucho.
El abogado tributario Gabriel Zamora Baudrit explica qué información pueden solicitar los trabajadores independientes a la CCSS y qué revisar ante diferencias o cobros retroactivos. (RONNY YAX/Cortesía)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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