Trabajadores independientes pueden solicitar a la CCSS cómo calcula sus cuotas

El abogado tributario Gabriel Zamora Baudrit explica qué información pueden solicitar los trabajadores independientes a la CCSS y qué revisar ante diferencias o cobros retroactivos.

Los trabajadores independientes que tengan dudas sobre las cuotas que les cobra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) pueden solicitar información sobre cómo se determinó su ingreso de referencia, cuál es la base utilizada para calcular la cotización y qué criterios sustentan el monto exigido.

La recomendación la hizo el abogado tributario Gabriel Zamora Baudrit, a la luz de una investigación publicada por La Nación que reveló que la CCSS no aportó documentos que permitan identificar la fórmula matemática o el cálculo actuarial utilizado para establecer los porcentajes de cotización que pagan trabajadores y patronos.

La investigación también mostró que la propia institución señaló que las contribuciones vigentes fueron calculadas “en un momento del tiempo” y que las valuaciones actuariales posteriores se utilizan para monitorear si las tasas continúan siendo suficientes.

Según Baudrit, esto no significa que los trabajadores puedan dejar de cotizar, pero sí que tienen derecho a conocer el fundamento de los cobros.

“El trabajador independiente no debería limitarse a aceptar cualquier cálculo que le presente la Administración. Si existe una obligación económica, tiene derecho a conocer cómo se determinó, cuál fue la base utilizada y qué normas sustentan ese cobro”, explicó.

El abogado recomienda:

Solicitar a la CCSS información sobre cómo se determinó el ingreso de referencia, la base de cotización y el monto que debe pagar.

información sobre cómo se determinó el ingreso de referencia, la base de cotización y el monto que debe pagar. Revisar el ingreso de referencia utilizado por la institución y comprobar que corresponda con su situación económica.

utilizado por la institución y comprobar que corresponda con su situación económica. Pedir una explicación documentada si se determinan diferencias o cobros retroactivos, incluido el periodo, la base, la metodología y las normas que sustentan la deuda.

si se determinan diferencias o cobros retroactivos, incluido el periodo, la base, la metodología y las normas que sustentan la deuda. Revisar los antecedentes judiciales cuando existan dudas sobre la metodología empleada por la institución.

Baudrit recordó que ya existe un antecedente judicial en el que se anuló un cobro de la CCSS a una trabajadora independiente porque la institución utilizó su renta declarada ante Hacienda en lugar del ingreso de referencia correspondiente.

El especialista recalcó que cuestionar un cobro no equivale a dejar de pagar. Antes de suspender las cotizaciones o desconocer una deuda, recomendó analizar cada caso y recurrir a los mecanismos administrativos o judiciales disponibles.