Economía

CCSS cobra cuotas a trabajadores y patronos sin los estudios de costos que exige la ley

Caja alega que aportes se calcularon ‘en un momento en el tiempo’ y que obedecen a hechos históricos, pero no dispone de informes de costos para justificar las tarifas aplicadas

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Por Arianna Villalobos Solís
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) desembolsó $1,9 millones a la empresa responsable del lanzamiento y puesta en marcha del nuevo sistema contable de la institución, pese a las múltiples fallas reportadas en centros médicos, descontrol en inventario de medicamentos, y atrasos millonarios en el pago a proveedores después de su implementación.
La CCSS cobra cuotas para financiar salud y pensiones, pero no cuenta con cálculos actuariales que sustenten la prima global aplicada a patronos y trabajadores, pese a que así lo exige su ley orgánica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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