Economía

Sala Constitucional confirma que CCSS debe cobrar cuotas con base en cálculos actuariales

Tribunal recordó que la autonomía de la CCSS no la exime de cumplir los parámetros legales para determinar las cuotas de trabajadores y patronos

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Por Arianna Villalobos Solís
en la imagen la fachada de la CCSS y la de la Sala Constitucional
Un fallo de la Sala Constitucional confirma que las cuotas de la CCSS al Seguro de Salud e IVM deben considerar el costo de los servicios y cálculos actuariales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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