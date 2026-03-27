Tipo de cambio supera los ¢465 al cierre de la semana

Desde el 11 de diciembre del 2025, el promedio ponderado del dólar en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) se ubica por debajo de ¢500.

El tipo de cambio en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) cerró esta semana por encima de los ¢465.

De acuerdo con el Banco Central de Costa Rica (BCCR), el promedio ponderado del precio del dólar cerró en ¢465,64 este viernes 27 de marzo. La última vez que la divisa finalizó una jornada por encima de los ¢465 fue el pasado lunes 23 de marzo, cuando se ubicó en ¢465,75.

El nivel más bajo registrado desde el inicio de la serie histórica del Banco Central, el 6 de diciembre de 2007, se reportó el 26 de marzo de 2026, cuando al valor de la divisa se ubicó en ¢464,27. Para evitar que el tipo de cambio cayera más, el ente emisor intervino en el mercado.

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