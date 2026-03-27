Economía

Tipo de cambio supera los ¢465 al cierre de la semana

La última vez que el precio del dólar en el Monex finalizó una jornada por encima de los ¢465 fue el pasado lunes 23 de marzo

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Por Mónica Cerdas Gómez
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Desde el 11 de diciembre del 2025, el promedio ponderado del dólar en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) se ubica por debajo de ¢500. (Shutterstock/Shutterstock)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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