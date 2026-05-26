Economía

Tipo de cambio registra nuevo mínimo en el Monex

Desde el pasado 14 de abril, el tipo de cambio en el Monex se ubica por debajo de los ¢460

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Por Mónica Cerdas Gómez
Depreciación del dólar, dólar barato, dólar pierde valor, apreciación del colón, tipo de cambio
El precio del dólar en el Monex volvió a marcar un mínimo. (Shutterstock/Imagen)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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