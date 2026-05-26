Tipo de cambio registra nuevo mínimo en el Monex

El precio del dólar en el Monex volvió a marcar un mínimo.

El tipo de cambio marcó un nuevo mínimo histórico en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex).

En la sesión de este martes 26 de mayo, el promedio ponderado del precio del dólar cerró en ¢452,74, el nivel más bajo desde el inicio de la serie histórica del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el 6 de diciembre de 2007.

El mínimo previo al registrado este 26 de mayo correspondía al de la sesión del pasado martes 19 de mayo, cuando el valor de la moneda estadounidense se situó en ¢452,86.

Desde el pasado 14 de abril, según datos del Banco Central, el tipo de cambio en el Monex se ubica por debajo de los ¢460.

Según proyecciones del Grupo Financiero Mercado de Valores, el tipo de cambio rondaría entre ¢480 y ¢490 para lo que resta de 2026, con un sesgo a la baja.

“Esto se debe a las condiciones de mayor oferta observadas durante el primer trimestre, así como a factores estacionales que inciden en la demanda de divisas, como el aumento en la factura petrolera”, indicó el grupo financiero.

Finalmente, de acuerdo con el ente emisor, en la sesión de este martes se negoció un total de $26,78 millones. De esta cuantía, el Banco Central solo compró $8 millones para atender los requerimientos del Sector Público No Bancario (SPNB).

Tipo de cambio en ventanillas

A las 2:28 p. m. de este 26 de mayo, el precio de venta del dólar en las ventanillas de todos los intermediarios cambiarios (bancos, cooperativas de ahorro y crédito, financieras, mutuales, casas de cambio y puestos de bolsa) oscilaba entre ¢455,67 y ¢535,92.

La mayoría, 35 de los 37 intermediarios, mantenía el precio de venta por debajo de los ¢468.

Por su parte, el precio de compra de todos los intermediarios se ubicaba entre ¢369,29 y ¢450.