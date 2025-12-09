Tipo de cambio registra fuerte aumento: así cerró este 9 de diciembre

El tipo de cambio del dólar aumentó por tercera sesión consecutiva en Monex tras 10 jornadas continuas a la baja.

El tipo de cambio del dólar respecto al colón registró un fuerte aumento este martes 9 de diciembre en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex), con lo cual ya suma tres sesiones consecutivas al alza.

El precio de la divisa en la jornada del martes fue de ¢496,72, es decir, ¢5,63 más que el ¢491,09 del lunes.

En total, durante la sesión de este 9 de diciembre se negociaron $11,79 millones a través de 216 operaciones de compraventa en el Monex, según la información del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

El pasado viernes, el tipo de cambio frenó la caída drástica en el precio registrada de manera continua durante 10 jornadas del Monex, que lo llevó a situarse en ¢488,06, su valor más bajo en casi dos décadas.

Noticia en desarrollo.