Tipo de cambio en Monex sigue cayendo y se acerca a los ¢470; Banco Central volvió a intervenir

Tipo de cambio en el Monex se ubicó, por tercer día consecutivo, por debajo de los ¢475.

El tipo de cambio registró este jueves 26 de febrero un nuevo mínimo en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex), con lo cual se acerca cada vez más a los ¢470,00. Además, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) volvió a intervenir en el mercado cambiario para evitar una baja de mayor magnitud.

Este 26 de febrero, el promedio ponderado del precio del dólar en el Monex disminuyó ¢1,48 respecto a la sesión anterior y cerró en ¢471,02, el nivel más bajo desde el inicio de la serie histórica del Banco Central, el 6 de diciembre de 2007.

El mínimo previo al reportado este 26 de febrero correspondía al de la sesión anterior, cuando el valor de la moneda estadounidense en el Monex se situó en ¢472,5.

Para evitar que el dólar cayera más en la sesión de ese 25 de febrero, el Banco Central compró $118,2 millones (dato “revisado” por el ente emisor) a través de operaciones por estabilización, las cuales son realizadas por la entidad para reducir presiones excesivas sobre el tipo de cambio.

Este 26 de febrero, la autoridad monetaria volvió a intervenir en el mercado cambiario. En la sesión se negociaron $48,7 millones, de los cuales el ente emisor compró $28,56 millones por operaciones de estabilización y $13,5 millones para atender los requerimientos del Sector Público No Bancario (SPNB).

Factores que inciden

El Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA) resumió en un análisis que la evolución reciente del tipo de cambio en el país responde a la interacción de factores estructurales y coyunturales que han fortalecido de manera sostenida la oferta neta de divisas, generando presión a la baja sobre el precio del dólar.

“Entre los determinantes de carácter estructural destaca el mayor dinamismo de las exportaciones, particularmente las asociadas al régimen especial (zonas francas), así como la expansión del turismo, el ingreso de inversión extranjera directa y el menor déficit comercial. Estos flujos han incrementado de forma persistente la disponibilidad de divisas en la economía”, indicó el documento.

En cuanto a los factores coyunturales, destacan, según el análisis de Observatorio, los mayores ingresos de divisas asociados a la temporada alta del turismo y a la conversión de dólares a colones por parte de compañías que requieren atender obligaciones en moneda nacional.

“A ello se suma el canal de expectativas: cuando los agentes anticipan una continuidad en la tendencia descendente del tipo de cambio, tienden a adelantar la venta de divisas, lo que amplifica las presiones a la baja”, explicó el OES-UNA.

Según datos del Banco Central, el dólar ya contabiliza 53 sesiones de negociación consecutivas en las que su precio cierra en menos de ¢500. La última vez que el valor de la moneda extranjera se ubicó por arriba de ese nivel fue el 10 de diciembre de 2025, cuando llegó a ¢501.

Tipo de cambio en ventanilla

A la 1:27 p. m. de este 26 de febrero, el precio de venta del dólar en las ventanillas de todos los intermediarios cambiarios (bancos, cooperativas de ahorro y crédito, financieras, mutuales, casas de cambio y puestos de bolsa) oscilaba entre ¢474,26 y ¢566,06.

La mayoría, 35 de los 37 intermediarios, mantenía el precio de venta por debajo de los ¢489.

Por su parte, el precio de compra de todos los intermediarios se ubicaba entre ¢400 y ¢470.