Economía

Tipo de cambio en el Monex empieza la semana por debajo de los ¢470

Tipo de cambio alcanzó nuevo mínimo histórico en el Monex este 16 de marzo

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Por Mónica Cerdas Gómez
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Dólar mantiene su tendencia a la baja. (Shutterstock/Shutterstock)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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