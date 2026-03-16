Tipo de cambio en el Monex empieza la semana por debajo de los ¢470

El tipo de cambio arrancó esta semana marcando un nuevo mínimo en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex), pues por primera vez se ubicó por debajo de los ¢470.

Según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el promedio ponderado del precio del dólar en el Monex terminó en ¢469,27 en la sesión de este lunes 16 de marzo.

Este es el nivel más bajo que se ha registrado desde el inicio de la serie histórica del ente emisor, el 6 de diciembre de 2007. El mínimo previo al reportado este lunes correspondía al del pasado 13 de marzo, cuando el valor del dólar en el Monex se situó en ¢470,13.