Tipo de cambio cierra la semana marcando un nuevo mínimo histórico en el Monex

Desde el 11 de diciembre de 2025, el promedio ponderado del dólar en el Monex se ubica por debajo de ¢500.

El tipo de cambio cerró la semana marcando un nuevo mínimo en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex).

Según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el promedio ponderado del precio del dólar en el Monex terminó en ¢470,13 en la sesión de este viernes 13 de marzo.

Este es el nivel más bajo que se ha registrado desde el inicio de la serie histórica del ente emisor, el 6 de diciembre de 2007.

El mínimo previo al reportado este viernes correspondía al del pasado 27 de febrero, cuando el valor de la moneda estadounidense en el Monex se situó en ¢470,19.

Desde el 11 de diciembre de 2025, el promedio ponderado del dólar en el Monex se ubica por debajo de ¢500, producto de una sostenida abundancia de divisas en la economía local.

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