Economía

Tipo de cambio cierra la semana marcando un nuevo mínimo histórico en el Monex

Precio del dólar en el Monex cerró ligeramente por arriba de los ¢470,00.

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Por Mónica Cerdas Gómez
Dólar | El Financiero | Banner portada impresa |
Desde el 11 de diciembre de 2025, el promedio ponderado del dólar en el Monex se ubica por debajo de ¢500. (Shutterstock)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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