Tipo de cambio en el Monex cierra la semana al alza

Desde el pasado 14 de abril, el tipo de cambio en el Monex se ubica por debajo de los ¢460

El tipo de cambio en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) cerró la semana al alza. El promedio ponderado del precio del dólar pasó de ¢453 el viernes 22 de mayo a ¢457,55 este viernes 29 de mayo, lo que representa un incremento de ¢4,55.

De acuerdo con datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el valor de la moneda estadounidense inició la semana del 25 al 29 de mayo en ¢453,39. Un día después alcanzó un mínimo histórico de ¢452,74; sin embargo, en las sesiones posteriores registró incrementos.

En la presentación del Informe de Política Monetaria (IPM) de abril pasado, Róger Madrigal, presidente del Banco Central, reiteró que el tipo de cambio responde a las fuerzas del mercado.

Además, al abordar el riesgo cambiario de deudores expuestos al precio del dólar, el jerarca del ente emisor mencionó que, a pesar de la reducción observada en los últimos años, la tendencia a la baja en el valor de la moneda extranjera podría revertirse “en cualquier momento”.

Negociación en el Monex

Durante la semana del 25 al 29 de mayo, se negoció un total de $107,59 millones. De ese monto, el Banco Central compró $38,27 millones para atender los requerimientos del Sector Público No Bancario (SPNB).

En estos cinco días el Banco Central no compró dólares bajo la “sombrilla” de operaciones de estabilización, las cuales son realizadas por el ente emisor para reducir presiones excesivas sobre el tipo de cambio.

Además, la semana del 25 al 29 de mayo fue una más en la que el BCCR no adquirió divisas bajo el título de “operaciones propias”, es decir, aquellas destinadas a fortalecer sus reservas monetarias internacionales.

Tipo de cambio en ventanillas

A las 2:00 p. m. de este 29 de mayo, el precio de venta del dólar en las ventanillas de todos los intermediarios cambiarios (bancos, cooperativas de ahorro y crédito, financieras, mutuales, casas de cambio y puestos de bolsa) oscilaba entre ¢458,93 y ¢542,83.

La mayoría, 35 de los 37 intermediarios, mantenía el precio de venta por debajo de los ¢475.

Por su parte, el precio de compra de todos los intermediarios se ubicaba entre ¢374 y ¢457.