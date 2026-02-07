Tipo de cambio del dólar a la baja y se aleja nuevamente de los ¢500

El tipo de cambio del dólar respecto al colón se redujo por segunda semana consecutiva.

El tipo de cambio del dólar respecto al colón se alejó nuevamente del umbral de los ¢500 en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) en el cierre semanal de este viernes 6 de febrero.

El precio del dólar fue ¢493,33 este viernes, es decir, ¢2,71 menos que los ¢496,04 del mismo día de la semana pasada. La última ocasión en que el tipo de cambio estuvo en ¢500 fue el 10 de diciembre pasado.

Esta es la segunda semana consecutiva que se da una disminución en el precio del dólar, luego de que subiera ¢12,13 para la semana del 23 de enero, cerrando en ¢499,39, es decir, casi en ¢500, frente a los ¢487,26 del viernes 16.

Durante esta semana, el precio promedio de la moneda estadounidense en el mercado osciló entre los ¢493,33 del viernes y los ¢497,19 de la sesión del martes, su cotización más alta de los cinco días, según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Este viernes se negociaron $33,95 millones en 231 transacciones, un monto inferior a los $33,81 millones del cierre de la semana pasada. La jornada con la negociación más alta fue el miércoles, con $52,62 millones, mientras que la sesión con el volumen más bajo fue el martes, con $23,49 millones.

En las cinco sesiones semanales se negociaron $179,19 millones en Monex, cifra inferior en $13,36 millones a la de la semana previa, cuando se transaron $192,55 millones en el mercado.

Durante este viernes, el dólar abrió la jornada en el Monex a ¢495 y se transó a un valor mínimo de ¢492. Luego se negoció a un valor máximo de ¢495,50 y la última transacción se concretó a un precio de ¢492,95 por cada divisa.

En relación con la intervención del Banco Central, el ente emisor adquirió $90,48 millones mediante compras propias para alimentar sus reservas monetarias internacionales. En la semana previa, adquirió $64 millones en Monex y otros $342 millones de forma directa a una entidad pública.

El emisor también intervino en el Monex para atender la demanda del sector público no bancario (SPNB), adquiriendo $25 millones entre lunes y viernes, una cifra inferior a los $52,14 millones de las sesiones de la semana anterior.

Durante lunes y miércoles (último dato disponible al cierre de esta nota), las ventanillas de los intermediarios cambiarios reportaron un superávit, ya que las compras de dólares a sus clientes superaron las ventas.

En total, los intermediarios adquirieron $413,24 millones y vendieron $367,25 millones, lo que dejó un remanente de $46,98 millones, según los datos publicados por el Banco Central.

A las 2:00 p. m. del viernes, todas las entidades bancarias compraban el dólar a ¢480 o más. En el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco Nacional y el Banco Popular, el precio de venta era de ¢500. Otros operadores privados ofrecían la divisa entre ¢499,90 y ¢504.