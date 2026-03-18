Tipo de cambio baja más en el Monex con nuevo mínimo histórico

El precio del dólar estadounidense se mantuvo a la baja en el Monex por tercer día consecutivo en esta semana.

El precio del dólar estadounidense continuó este miércoles con la tendencia a la baja en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex).

El valor de la divisa cerró este miércoles en ¢468,00, su precio más bajo desde el inicio de la serie histórica del Banco Central de Costa Rica (BCCR), que data del 6 de diciembre de 2007.

La cotización supera el mínimo registrado el martes, cuando la divisa extranjera cerró en ¢468,58, cifra que también constituyó un récord histórico a la baja.

En la sesión de este miércoles se concretaron 205 operaciones por un monto total de $48,6 millones, según datos del Banco Central de Costa Rica.

El Banco Central intervino en el Monex con la compra de $17,71 millones bajo el concepto de operaciones de estabilización que son realizadas para reducir presiones excesivas para evitar que el precio de la divisa bajara más.

Por otro lado, el Central adquirió $18 millones para atender los requerimientos del Sector Público No Bancario (SPNB).

Vidal Villalobos, asesor económico del Grupo Prival, explicó esta semana que estos eran resultados previstos al concluir el lunes la fecha límite del pago de impuesto sobre la renta.

Sin embargo, advirtió que el alto volúmen de dólares está provocando la intervención del Banco Central para atenuar la caída del tipo de cambio del colón frente a esa divisa.

Por otro lado, Villalobos recordó que Costa Rica está en la temporada alta del turismo y las exportaciones continúan mostrando dinamismo, lo cual agrega flujos adicionales de divisas en la economía.

El economista también señaló el crecimiento del régimen de zonas francas que se traduce en la llegada de flujos de inversión y reounte en el volúmen de dólares cambiados a moneda nacional para el pago de salarios y proveedores.

Apenas el pasado 25 de febrero, el presidente Rodrigo Chaves había expresado en conferencia de prensa que tocaría acostumbrarse a la apreciación del tipo de cambio.

En su conferencia de prensa semanal, el mandatario descartó que el Gobierno vaya a intervenir para frenar la apreciación del colón.

En esa ocasión, más bien planteó que las alternativas disponibles implicarían sacrificar el turismo, las exportaciones o la inversión extranjera directa; o bien, recurrir a una emisión monetaria irresponsable o a manipulaciones de la tasa de política monetaria que considera inviables.

A las 1:35 p.m. de este miércoles, el precio de venta del dólar en el Banco Nacional (BN), Banco Popular (BP) y del Banco de Costa Rica (BCR), se cotizaba en ¢475, respectivamente.

En el BAC y BCT se vendía a ¢475 y ¢476; Lafise se ofrecía a ¢476 y el Banco Cathay lo cotizaba en ¢474,50.