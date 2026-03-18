Economía

Tipo de cambio baja más en el Monex con nuevo mínimo histórico

Precio del dólar batió otro récord este miércoles al situarse su valor poco más de medio colón por debajo de sesión del martes.

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Por Juan Fernando Lara Salas
Dólares
El precio del dólar estadounidense se mantuvo a la baja en el Monex por tercer día consecutivo en esta semana. (Shutterstock/Shutterstock)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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