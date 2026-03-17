Economía

Tipo de cambio sigue bajando en el Monex. Precio marca nuevo mínimo histórico

El precio del dólar rompió un nuevo récord este martes al ubicarse por debajo de los ¢470

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Por Gustavo Ortega Campos
Depreciación del dólar, dólar barato, dólar pierde valor, apreciación del colón, tipo de cambio
El precio del dólar sigue a la baja en el Monex durante el segundo día de esta semana. (Shutterstock/Imagen)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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