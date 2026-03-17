Tipo de cambio sigue bajando en el Monex. Precio marca nuevo mínimo histórico

El precio del dólar sigue a la baja en el Monex durante el segundo día de esta semana.

El precio del dólar continuó a la baja este martes en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex), lo que generó un nuevo récord en el valor de la divisa.

Durante la sesón del Monex de este martes 17 de marzo, el precio del dólar cerró en ¢468,58. Este es el valor más bajo que se ha registrado desde el inicio de la serie histórica del ente emisor, el 6 de diciembre de 2007.

El precio de este martes es el más bajo con respecto al día anterior, cuando se ubico en ¢469,27, que también marcó un mínimo histórico.

Durante la sesión se realizaron 218 operaciones y se negociaron un total de $51,2 millones, de acuerdo con la información del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

El Banco Central intervino este martes en el Monex con la compra de $27,54 millones bajo el concepto de operaciones de estabilización que son realizadas para reducir presiones excesivas para evitar que el precio de la divisa bajara más.

La intervención de este día resultó menor en comparación a los $33,67 millones del lunes.

Por otro lado, el BCCR adquirió $17,5 millones para atender los requerimientos del Sector Público No Bancario (SPNB).

A las 1:45 p.m. de este martes, el precio de venta del dólar en el Banco Nacional (BN), Banco Popular (BP) y Banco de Costa Rica (BCR), se cotizaba en ¢475; ¢477 y ¢475, respectivamente.

En el BAC y BCE se vendía a ¢476; Lafise se ofrecía a ¢477 y el Banco Cathay lo cotizaba en ¢474,50.