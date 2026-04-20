Economía

Tierras raras: USA Rare Earth compra la brasileña Serra Verde

La transacción, financiada con $300 millones en efectivo y el resto en acciones, debería completarse en el tercer trimestre

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Por AFP
Tierras raras, minerales estratégicos
La minería de tierras raras está ampliamente dominada por China, pero Trump está decidido a garantizar la soberanía de Estados Unidos en este ámbito. (Shutterstock/Shutterstock)







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