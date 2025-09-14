Economía

¿Tiene uno de estos centavos? Los ‘One Cent’ con la cara de Lincoln que podrían valer hasta $1,1 millones

Algunas monedas estadounidenses con el rostro de Abraham Lincoln se han vendido por sumas millonarias debido a errores de acuñación, rareza o conservación excepcional

Por La Nación / Argentina / GDA
El centavo Lincoln de 1970-S puede valer hasta $40.000 si tiene error de doble troquel y conserva su brillo rojo original
El centavo Lincoln de 1970-S puede valer hasta $40.000 si tiene error de doble troquel y conserva su brillo rojo original (La Nación, Argentina/GDA)







