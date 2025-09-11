Economía

‘Red Cent’: la moneda de un centavo de Estados Unidos con el rostro de Lincoln que puede alcanzar hasta $40.000

Un error de cuño en el centavo Lincoln de 1970-S convirtió a esta pieza de cobre en una de las más valiosas del mercado numismático

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
El centavo Lincoln de 1970-S puede valer hasta $40.000 si tiene error de doble troquel y conserva su brillo rojo original
El centavo Lincoln de 1970-S puede valer hasta $40.000 si tiene error de doble troquel y conserva su brillo rojo original (La Nación, Argentina/GDA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGMonedaEstados UnidosColeccionistasRed Cent
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.