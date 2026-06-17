Economía

Tiendas Universal lanza propuesta tras el cierre de Librería Lehmann

La cadena Tiendas Universal hizo este anuncio al día siguiente del anuncio de cierre definitivo de Librería Lehmann

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Por Gustavo Ortega Campos
Tiendas Universal se solidarizó con sus colegas de Librería Lehmann que anunció su cierre definitivo después de 130 años de operaciones. (Cortesía Tiendas Universal)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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