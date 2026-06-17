Tiendas Universal lanza propuesta tras el cierre de Librería Lehmann

Tiendas Universal se solidarizó con sus colegas de Librería Lehmann que anunció su cierre definitivo después de 130 años de operaciones.

El anuncio del cierre definitivo de la Librería Lehmann, después de 130 de años de funcionamiento, llevó a Tiendas Universal a tomar una decisión.

Marisya Federspiel, directora de Mercadeo de Tiendas Universal, dijo a La Nación que extienden una invitación a los empleados de la Librería Lehmann para integrarse a su equipo, con prioridad en el proceso de selección.

“Nos solidarizamos con el personal de Librería Lehmann y apoyarlos en lo que se pueda, dándoles prioridad para ofrecerles trabajo en nuestras tiendas y que puedan continuar con el legado que juntos hemos tratado de transmitir al país que es la educación a través de los libros”, aseguró la vocera.

Las personas interesadas pueden escribir a talento@tiendauniversal.com o ingresar al link https://app.genoma.work/jobs/universal/

Tiendas Universal inició operaciones en agosto de 1926, por lo que está próxima a cumplir 100 años. Actualmente cuenta con 12 tiendas en Costa Rica.

La Librería Lehmann abrió sus puertas en 1896.

De acuerdo con la publicación de cierre, efectuada a través de sus redes sociales, los profundos cambios económicos, tecnológicos y sociales de las últimas décadas, acelerados por circunstancias extraordinarias que afectaron a empresas de todos los sectores, transformaron de manera irreversible los hábitos de consumo, los modelos educativos y las dinámicas del mercado editorial.

“A eso se sumaron diversos factores externos que hicieron más difícil la continuidad de nuestra operación comercial”, informó Librería Lehmann en sus redes sociales.

Actualmente la tienda cuenta con 12 colaboradores, confirmó a La Nación Carlos Calvo, apoderado generalísimo y representante legal de la Librería Lehmann.

Calvo dijo este miércoles que el cierre definitivo aún está en revisión, puesto que el anunció de liquidación en todos los libros de la tienda con un 70% de descuento ha provocado un lleno total durante estos dos días, desde el anuncio.

La Librería Lehmann señaló este martes en su mensaje público que cerraría puertas el sábado 20 de junio.

“Es tanta la gente en el local que se va a conversar con el propietario si se extenderá el tiempo, pero no hay respuesta todavía. Hay posibilidades de extender el tiempo de cierre, dado el resultado observado”, indicó Calvo.

Hasta este día se sabe que el propietario de la librería es Antonio Lehmann Gutiérrez, actual embajador de Costa Rica en Alemania.