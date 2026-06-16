Economía

Librería Lehmann anuncia cierre definitivo después de 130 años

La emblemática librería anunció el cese de actividades este martes 16 de junio

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Por Gustavo Ortega Campos
Fachada de la Librería Lehmann en San José, Costa Rica.
La Librería Lehmann opera desde 2019 en un local cercano a su antigua ubicación en la avenida Central, en San José. (Alonso Tenorio)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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