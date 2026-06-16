Librería Lehmann anuncia cierre definitivo después de 130 años

La Librería Lehmann opera desde 2019 en un local cercano a su antigua ubicación en la avenida Central, en San José.

La Librería Lehmann se despidió. La emblemática tienda de libros que por décadas atendió en el centro de San José, hizo público su cierre este 16 de junio.

Mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, la Librería cierra sus puertas después de 130 años de funcionamiento.

La Librería abrió sus puertas en 1896, habían pasado 75 años desde la Independencia de Centroamérica y 48 años desde la firma del decreto que estableció a Costa Rica como República.

La Librería Lehmann anunció, en su perfil de Facebook, su cierre despúes de 130 años de funcionamiento. (Libería Lehmann/Libería Lehmann)

“ Los libros nos hacen más libres, más conscientes y más humanos . Fortalece la educación, alimenta la cultura y contribuye a construir sociedades democráticas, solidarias y prósperas. Durante 130 años, la Librería Lehmann tuvo el privilegio de acompañar a Costa Rica en ese camino”, refirió la tienda en su mensaje.

“Hoy ha llegado el momento de cerrar este capítulo de la historia”, agregó la Librería.

Las causas

De acuerdo con la publicación, los profundos cambios económicos, tecnológicos y sociales de las últimas décadas, acelerados por circunstancias extraordinarias que afectaron a empresas de todos los sectores, transformaron de manera irreversible los hábitos de consumo, los modelos educativos y las dinámicas del mercado editorial.

“A eso se sumaron diversos factores externos que hicieron más difícil la continuidad de nuestra operación comercial”, refirió la Librería.

Actualmente la tienda cuenta con 12 colaboradores, confirmó a La Nación, Carlos Calvo, apoderado generalísimo y representante legal de la Librería Lehmann.

Fecha de cierre

Calvo dijo que todavía no está definido el día de cierre de la tienda, pues dependerá de la decisión de su propietario, Antonio Lehmann Gutiérrez, actual embajador de Costa Rica en Alemania.

Estimó que podría ser en las próximas semanas pero prefirió no definir una fecha específica.

“No sé ni qué día ni cuánto falta para que cierre”, aseguró Calvo vía telefónica.

Pago a colaboradores

Sobre la cancelación de las prestaciones a los 12 colaboradores de Librería Lehmann, Calvo respondió que no tenía información, pues también depende de la decisión del propietario.

Lehmann es embajador en Alemania desde mayo de 2023.

En marzo de 2025, Librería Internacional, fundada en 1995, se estrenó como inquilina del edificio donde funcionó durante 103 años la Librería Lehmann en la avenida Central en San José, en ese momento inauguró su sucursal número 32.

Desde octubre de 2019, la centenaria tienda se reubicó en la calle 3, tras una controversia generada por el alquiler del local, propiedad del Hogar de Ancianos Carlos María Ulloa desde 1951.

El edificio sobre la avenida Central fue declarado Patrimonio Histórico y Arquitectónico de Costa Rica en junio de 2016, mediante el Decreto Ejecutivo N.º 39809.