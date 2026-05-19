Economía

Tailandia reduce la duración de estancias sin visa para turistas

Actualmente, turistas de más de 90 países pueden permanecer hasta 60 días sin visa

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Por AFP
Tailandia
Los turistas podrán renovar su visado una vez, dirigiéndose a los servicios migratorios. (ANTHONY WALLACE/AFP)







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