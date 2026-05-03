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Bangkok regula puestos callejeros y amenaza tradición gastronómica

Capital de Tailandia endurece normas y elimina miles de puestos de comida callejera. Conozca el plan de reubicación y el impacto en el turismo y la cultura

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Por AFP
Esta foto, tomada el 29 de abril de 2026, muestra a la vendedora ambulante de comida Thitisakulthip Sang‑uamsap vendiendo bocadillos vegetarianos fritos en el barrio chino de Bangkok.
Esta foto, tomada el 29 de abril del 2026, muestra a la vendedora ambulante de comida Thitisakulthip Sang‑uamsap vendiendo bocadillos vegetarianos fritos en el barrio chino de Bangkok. (AFP/AFP)







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