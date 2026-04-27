De viaje con Jairo

Viajar a Tailandia, Vietnam y Camboya desde Costa Rica: visas, requisitos y lo que debe saber

De forma sencilla puede cumplir con los requisitos para disfrutar de Tailandia, Vietnam y Camboya

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Por Jairo Villegas S.
El Gran Buda Blanco en Chiang Rai, Tailandia.
El Gran Buda Blanco en Chiang Rai, Tailandia. (Jairo Villegas S.)







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Jairo Villegas S.

Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

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