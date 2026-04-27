Viajar a Tailandia, Vietnam y Camboya desde Costa Rica: visas, requisitos y lo que debe saber

El sudeste asiático es sinónimo de paisajes exóticos, cultura vibrante y experiencias inolvidables. Si aún no ha visitado esta región del mundo, se está perdiendo de destinos verdaderamente fascinantes.

Sin embargo, antes de emprender un viaje a países como Tailandia, Vietnam y Camboya, es fundamental conocer los requisitos migratorios, especialmente si viaja con pasaporte costarricense.

En esta guía le explico, de forma clara y actualizada, qué necesita para ingresar a cada uno de estos destinos.

Tailandia

Los ciudadanos costarricenses sí requieren visa para ingresar a Tailandia. Actualmente, tienen dos opciones principales: tramitar una visa electrónica antes del viaje o solicitar una visa a la llegada.

Visa en línea (entrada única)

Si planea permanecer más de 15 días en Tailandia, la mejor opción es solicitar la visa electrónica (e-Visa) antes del viaje.

Debe hacerlo a través del sitio oficial https://thaievisa.go.th/

Costo: $40

$40 Tiempo de procesamiento: entre 5 y 10 días hábiles.

entre 5 y 10 días hábiles. Validez: permite una estancia de hasta 60 días (prorrogable a 90 días en una oficina de inmigración en Tailandia).

Requisitos:

Pasaporte con validez mínima de 6 meses. Fotografía reciente, a color, con fondo claro. Documento que demuestre su residencia actual (cédula, factura de servicios o licencia). Boleto de salida de Tailandia. Reservas de alojamiento durante su estancia.

El pago se realiza en línea con tarjeta y debe llevar la visa impresa al momento de viajar.

Importante: ya no es necesario enviar el pasaporte físico a consulados, como ocurría antes.

Visa en línea (múltiples entradas)

Si planea salir y volver a entrar a Tailandia durante su viaje, puede optar por una visa de múltiples entradas.

Costo: $200.

$200. Validez: 6 meses.

6 meses. Estancia por ingreso: hasta 60 días.

El trámite se realiza en el mismo sitio oficial y los requisitos son similares.

Visa a la llegada (Visa on Arrival)

Los costarricenses también pueden optar por la visa a la llegada, ideal para estancias cortas.

Duración máxima: 15 días.

15 días. Costo: 2.000 baht ($60).

2.000 baht ($60). Pago: en efectivo.

Requisitos:

Pasaporte vigente.

Formulario de solicitud.

Fotografía tamaño pasaporte.

Prueba de alojamiento.

Boleto de salida del país.

Fondos económicos suficientes (10.000 THB por persona o 20.000 THB por familia, es decir, $310 o $620).

Tenga en cuenta que deberá cambiar dinero al llegar, generalmente con un tipo de cambio poco favorable.

Aunque esta opción es válida, muchos viajeros prefieren la e-Visa para evitar filas y mayor incertidumbre en el aeropuerto.

Una vendedora de hortalizas en Hanói, Vietnam. (Jairo Villegas S.)

Vietnam

Los ciudadanos costarricenses también necesitan visa obligatoria para ingresar a Vietnam.

La forma más sencilla es tramitar una e-Visa a través de los sitios oficiales https://evisa.gov.vn/ o https://thithucdientu.gov.vn/.

Costo: $25 (una entrada) o $50 (múltiples entradas).

$25 (una entrada) o $50 (múltiples entradas). Validez: hasta 90 días.

El proceso es en línea: completa el formulario, paga con tarjeta y recibe la visa por correo electrónico.

Se recomienda llevarla impresa, aunque en muchos casos ya aparece en el sistema migratorio. Sin embargo, la aerolínea podría solicitarla.

Tenga precaución porque existen múltiples páginas no oficiales que cobran más dinero. Utilice únicamente los sitios del gobierno para tramitarla.

Camboya

Camboya ofrece dos opciones para los costarricenses: visa en línea o visa a la llegada.

Visa en línea (e-Visa)

La opción más recomendable es solicitar la e-Visa antes del viaje, en el sitio web oficial https://www.evisa.gov.kh.

Costo: $30.

$30. Procesamiento: aproximadamente 3 días hábiles.

aproximadamente 3 días hábiles. Estancia máxima: 30 días.

Utilice únicamente el sitio oficial, ya que existen muchas páginas intermediarias.

Visa a la llegada

También puede obtener la visa directamente al llegar al país.

Costo: $30.

$30. Pago: en efectivo.

en efectivo. Requisito adicional: fotografía tamaño pasaporte.

Formulario obligatorio E-Arrival

Todos los viajeros deben completar el formulario electrónico de ingreso https://arrival.gov.kh/.

Gratuito

Debe llenarse dentro de los 7 días previos al viaje.

Antes de viajar, verifique siempre la información en fuentes oficiales, ya que los requisitos migratorios pueden cambiar con frecuencia.

Planificar con anticipación no solo le evitará contratiempos, sino que le permitirá disfrutar su viaje por el sudeste asiático con total tranquilidad.