Superintendente de Seguros propone eliminar ‘manoseo político’ en el INS

Tomás Soley, jerarca de Sugese, pidió a los diputados eliminar la injerencia política en el INS.

Tomás Soley, jerarca de la Superintendencia General de Seguros (Sugese), pidió eliminar la injerencia política del Gobierno Central en el Instituto Nacional de Seguros (Sugese).

Para lograr ese objetivo, el superintendente propuso un cambio legal que separe la incidencia de la presidencia ejecutiva, de la Junta Directiva del Instituto, de las labores de la Gerencia General, tal como ocurre actualmente en los bancos estatales.

“Entiendo la preocupación del manoseo político de una institución tan importante como el INS (...) No es de recibo el manosear una entidad políticamente y si estos hechos fueron realidad, es algo muy grave", dijo Soley este jueves ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa.

El jerarca añadió: “La raíz de todo esto está inmerso en la ley donde el gobierno que llega toma posesión de cuatro directivos (en la Junta Directiva) y donde la figura del presidente ejecutivo se confunde con la gerencia general, esto va en contra de las buenas prácticas de gobierno corporativo”.

La comisión legislativa actualmente investiga la intervención de Casa Presidencial en el INS en casos como que se frenara la adjudicación de tres contratos por $62,9 millones; o se le entregara una póliza de caución a Tradeco, interesada en el tramo Barranca-Limonal.

“(La reforma) establece de manera clara la independencia de la aseguradora del poder político, lo cual es fundamental para la consecución eficiente de los objetivos de creación del INS mediante la protección de su autonomía”, apuntó el jerarca.