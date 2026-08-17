Economía

Supén alerta a CCSS sobre limitaciones en Comité de Riesgos para anticipar amenazas a pensiones del IVM

Advertencia forma parte del informe anual de la Supén sobre la situación del IVM en 2025

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Por Arianna Villalobos Solís
CCSS, fachada
Supén advierte limitaciones en el Comité de Riesgos de la CCSS para anticipar amenazas y evaluar riesgos no financieros del régimen de IVM. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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