Southwest operará vuelo directo entre Costa Rica y reconocida ciudad en Estados Unidos

Southwest volará desde Las Vegas al Santamaría a partir de octubre.

La aerolínea Southwest confirmó la apertura de un nuevo vuelo directo que conectará Costa Rica con la ciudad de Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos.

En un comunicado de prensa, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) informó que, por primera vez, operará un vuelo directo desde Costa Rica hacia esa ciudad estadounidense, reconocida como un destino de entretenimiento.

Según la aerolínea, la ruta iniciará el 1.º de octubre y operará todos los días. Los vuelos saldrán del Aeropuerto Internacional Harry Reid (LAS) a las 11:20 p. m. y llegarán al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría a las 6 a. m.

Desde Costa Rica, los vuelos despegarán hacia Las Vegas entre las 12 del mediodía y la 1 p. m. La duración aproximada del trayecto será cercana a las siete horas.

A partir de este jueves 12 de febrero, Southwest habilitará el sistema de reservas de los vuelos desde Las Vegas hacia Costa Rica en su sitio web oficial.

“Esta confirmación refuerza nuestra estrategia de diversificar y ampliar la conectividad con nuevas ciudades en Estados Unidos”, manifestó William Rodríguez, ministro de Turismo.

Añadió que esta conexión permitirá acercar la oferta turística nacional con los viajeros de Las Vegas y facilitará a los costarricenses acceder de manera directa y en pocas horas a esta ciudad.

Estados Unidos es el principal mercado emisor de turistas hacia Costa Rica. Durante el año 2025 se contabilizó el arribo de cerca de 1,6 millones de viajeros estadounidenses por la vía aérea.

El año anterior Southwest celebró una década de ofrecer servicios desde las distintas ciudades en Estados Unidos a las principales terminales aéreas internacionales de Costa Rica.