Southwest operará vuelo directo entre Costa Rica y reconocida ciudad en Estados Unidos

La nueva ruta comenzará a operar el 1.º de octubre, con frecuencia diaria

Por Luis Enrique Brenes
Southwest volará desde Nashville al Santamaría desde marzo del 2026 con frecuencia semanal.
Southwest volará desde Las Vegas al Santamaría a partir de octubre. (ICT/Cortesía)







Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

