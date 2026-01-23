¿Qué ropa conviene usar en un vuelo largo para evitar molestias durante el viaje?

La comodidad, las telas transpirables y la ropa holgada son claves para enfrentar vuelos largos sin incomodidades.

Viajar en avión implica pasar varias horas en un espacio reducido. En los trayectos largos, la elección de la ropa influye de forma directa en la comodidad y el bienestar del pasajero durante el vuelo.

Los vuelos se clasifican según su duración. Los de corta distancia duran hasta tres horas. Los de media distancia se extienden entre tres y seis horas. Los de larga distancia abarcan de seis a 12 horas. Los vuelos de ultra larga distancia superan las 12 horas. Estas dos últimas categorías representan un mayor desafío para los viajeros.

Durante ese tiempo, las personas permanecen sentadas por varias horas. Comparten espacios comunes como los baños. Enfrentan asientos con movilidad limitada. Estas condiciones generan incomodidad física y otros malestares.

De acuerdo con información divulgada por National Geographic, los vuelos largos provocan efectos como dolor corporal, presión sinusal, deshidratación, aburrimiento y problemas digestivos. Ante este panorama, el atuendo adecuado ayuda a reducir parte de estas molestias.

El medio especializado Travel + Leisure señaló que la comodidad debe ser la prioridad al elegir la vestimenta para un vuelo prolongado. La recomendación apunta a prendas suaves y elásticas que permitan moverse con facilidad durante el trayecto.

La ropa ajustada limita la circulación y genera incomodidad tras varias horas. Por esta razón, se sugieren pantalones holgados, blusas amplias y conjuntos deportivos. El calzado también resulta clave. Los zapatos sin cordones facilitan el descanso y el desplazamiento dentro de la cabina.

Otro aspecto relevante es la temperatura variable dentro del avión. Las condiciones pueden cambiar durante el vuelo. Por ello, se aconseja vestir por capas. Una chaqueta o un saco ligero permiten adaptarse sin dificultad al ambiente.

Las telas transpirables representan una ventaja adicional. Los materiales con capacidad de absorción de humedad y secado rápido contribuyen al confort sin importar el clima del destino. Este tipo de prendas mantiene la sensación de frescura durante varias horas.

La practicidad también influye en la experiencia del viaje. Algunas prendas se diseñan para doblarse y convertirse en una pequeña almohada. Esta opción resulta útil en trayectos extensos, especialmente cuando se pasa de climas fríos a cálidos.

El medio neozelandés Stuff recopiló recomendaciones de auxiliares de vuelo de Air New Zealand para viajes largos. Las sugerencias se enfocan en facilitar el descanso y reducir molestias físicas.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Ropa holgada para permitir mayor movilidad.

para permitir mayor movilidad. Evitar botas y cinturones que resultan incómodos al estar sentado.

Empacar un cambio de ropa para mayor frescura.

Incluir una bufanda en lugar de una cobija.

Llevar pantuflas para mayor comodidad.

Usar medias de alta calidad que ayuden a la circulación.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.