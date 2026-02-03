Atención: desde febrero de 2026, este requisito será obligatorio para volar en Estados Unidos

Desde 2026, TSA cobrará $45 a los pasajeros sin identificación válida. La medida aplicará en todos los aeropuertos de Estados Unidos.

Desde el pasado 1.° de febrero de 2026, las personas que intenten abordar un avión en Estados Unidos sin una Real ID u otro documento aceptable deberán pagar $45. La medida fue anunciada por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) como parte de un nuevo procedimiento de seguridad que se aplicará en los aeropuertos del país.

El nuevo sistema, llamado TSA Confirm.ID, estará disponible únicamente para quienes no presenten una identificación válida y deseen viajar. La tarifa cubrirá un periodo de 10 días de viaje.

Verificación pagada si no tiene Real ID

TSA implementará este proceso como una alternativa para los pasajeros que no cuenten con los documentos requeridos. Aunque se trata de una opción voluntaria, será la única vía posible para volar si no se presenta una identificación válida.

Los pasajeros deberán pagar el monto antes de entrar a la fila de seguridad. En algunos aeropuertos, será posible pagar en línea antes del viaje; en otros, habrá puestos habilitados cerca de los puntos de control.

La agencia advirtió que este trámite podría generar retrasos y que el costo del servicio no recaerá sobre los contribuyentes, sino sobre cada viajero.

¿Qué documentos evitarán el pago?

TSA enumeró los documentos aceptados que eximen del cobro:

Licencia de conducir o cédula estatal con el sello Real ID

Pasaporte estadounidense o extranjero vigente

Tarjeta de residencia permanente

Credenciales de viajero confiable: Global Entry, NEXUS, Sentri o FAST

Licencia mejorada (EDL) o Enhanced ID

Tarjeta de identificación del Departamento de Defensa

Licencias canadienses y tarjetas tribales reconocidas

Tarjeta de autorización de empleo (I-766)

Credencial TWIC y credencial de marino mercante

Una licencia de conducir temporal no se considera válida.

La ley Real ID se aprobó hace más de 20 años, pero su aplicación definitiva entró en vigencia el 7 de mayo de 2025. TSA confirmó que más del 94% de los pasajeros ya utilizan identificaciones válidas.

Sin embargo, la agencia subrayó que el sistema Confirm.ID busca reforzar la seguridad y garantizar que cada viajero demuestre su identidad de manera confiable. La verificación será más estricta y requerirá más tiempo que mostrar un documento estándar.

Recomendaciones clave para los viajeros

TSA instó a los viajeros a: