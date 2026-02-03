El Mundo

Atención: desde febrero de 2026, este requisito será obligatorio para volar en Estados Unidos

Un cambio en los controles de seguridad afectará a miles de viajeros en Estados Unidos a partir de 2026. Esto es lo que debe saber antes de volar

Por Silvia Ureña Corrales
Desde 2026, TSA cobrará $45 a los pasajeros sin identificación válida. La medida aplicará en todos los aeropuertos de Estados Unidos.
Desde 2026, TSA cobrará $45 a los pasajeros sin identificación válida. La medida aplicará en todos los aeropuertos de Estados Unidos.







Silvia Ureña Corrales

