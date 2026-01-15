Servicios concentran 69% de nuevos proyectos de inversión extranjera atraídos por Cinde

Según el Cinde, el ecosistema de inversión extranjera tiene señales de desaceleración en los dos últimos años.

La Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) atrajo 19 nuevos proyectos de Inversión Extranjera Directa (IED), en su mayoría en el sector de servicios (69%), informó la entidad este jueves.

Entre las nuevas firmas están Acquia, Progress, Duracell, Viventium, Power Design y Zimmer Biomet.

Además registró 48 reinversiones de proyectos y la creación de 3.259 nuevos empleos. El 52% de los nuevos proyectos tienen como origen a los Estados Unidos.

Sin embargo, Cinde reveló que la creación de nuevos empleos pasó de 18.988 en 2022 a 3.259 en 2025, según análisis de las empresas atendidas por la entidad en base a datos de la CCSS.

Marianela Urgellés, directora general de Cinde, indicó que el ecosistema de IED que antes crecía con fuerza hoy muestra claras señales de desaceleración.

Los 13 nuevos proyectos de IED en el sector servicios se enfocan en el centro de servicios compartidos, en el que destaca el talento especializado.

En los últimos tres años, Cinde atrajo 74 nuevos proyectos de inversión.

En el caso de las reinversiones, el 63%, es decir 30 proyectos, se enfocaron en el sector de servicios.