Sector empresarial plantea retos urgentes y de competitividad a presidenta Laura Fernández

Laura Fernández asumió como presidenta de la República, este 8 de mayo.

Distintas cámaras empresariales pidieron a la presidenta Laura Fernández atender una lista de temas relevantes para el sector productivo durante sus cuatro años de gobierno.

Un denominador en lo expresado por dirigentes empresariales es la mejora de la competitividad de Costa Rica.

⇒ Cámara Nacional de Turismo

La Cámara Nacional de Turismo (Canatur) consideró fundamental fortalecer la seguridad turística y ciudadana, mejorar la infraestructura vial y aeroportuaria, y avanzar en una mayor eficiencia institucional.

“Canatur reitera su voluntad de diálogo y construcción conjunta, convencida de que el turismo puede seguir siendo una herramienta clave para el desarrollo, la generación de oportunidades y el fortalecimiento de Costa Rica”, se indicó en un comunicado de prensa.

En el documento, la Cámara indicó que el sector turístico considera prioritario seguir fortaleciendo la promoción internacional del país, la conectividad aérea y la atracción de nuevas rutas, así como impulsar condiciones que permitan mantener el liderazgo de Costa Rica como destino sostenible y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas.

Este sector ha sido uno de los más golpeados por los niveles históricamente bajos del tipo de cambio. Un dólar bajo encarece a Costa Rica como destino turístico y, además, reduce la cantidad de colones que reciben las empresas del sector por los servicios que cobran en moneda extranjera.

⇒ Cámara Costarricense de la Construcción

Esta organización expresó que es fundamental atender con urgencia los desafíos estructurales que enfrenta el país, especialmente en materia de vivienda, infraestructura pública y movilidad, con una visión de largo plazo.

“La Cámara reitera la necesidad de acelerar proyectos estratégicos que permitan destrabar el desarrollo nacional, impulsar la construcción de vivienda y fortalecer la capacidad productiva del país”, destacó la organización.

El presidente de la Cámara, Alfredo Volio, precisó que el país necesita un sistema de transporte moderno, integrado y eficiente.

Por ello, la Cámara enfatizó en la importancia del desarrollo de un tren rápido de pasajeros, la modernización de Puerto Caldera, la interconexión de aeropuertos con sistemas de transporte de personas y cargas, entre otros proyectos.

También, se reiteró la importancia de avanzar en proyectos viales prioritarios, entre ellos las rutas San José-San Ramón, San José-Cartago, San José-Caldera y la carretera a San Carlos.

En materia de vivienda, la organización señaló que es fundamental promover la inversión inmobiliaria con incentivos a proyectos de clase media y el uso de terrenos estatales ociosos mediante alianzas público-privadas.

⇒ Cámara de Industrias de Costa Rica

La Cámara de Industrias recalcó la necesidad de avanzar hacia una mayor apertura en la generación eléctrica, “como una medida clave para fortalecer la competitividad, atender el crecimiento de la demanda y mejorar la resiliencia del sistema”.

Además, señaló la necesidad de trabajar en el rediseño del esquema de cargas sociales, tomando en consideración los retos demográficos que enfrenta Costa Rica.

Asimismo, insistió en la necesidad de buscar acciones alternativas que mejoren la competitividad y permitan compensar los efectos que el nivel bajo del tipo de cambio ha generado sobre distintos sectores de la producción costarricense.

⇒ Uccaep

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) ratificó su compromiso en la construcción de acuerdos y el impulso de iniciativas que promuevan la competitividad y el bienestar de los ciudadanos del país.

⇒ Cadexco

Víctor Pérez, presidente de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), comentó que Costa Rica “hoy más que nunca” requiere visión, apertura y decisiones que impulsen competitividad, empleo, seguridad, educación y el bienestar de los costarricenses. Así consta en un posteo de Instagram realizado por la organización.