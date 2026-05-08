Economía

Sector empresarial plantea retos urgentes y de competitividad a presidenta Laura Fernández

Mejorar la seguridad, la infraestructura, así como atender la situación de vivienda y el tipo de cambio fueron temas enlistados a la presidenta Laura Fernández

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Por Mónica Cerdas Gómez
Traspaso de poderes. Laura Fernández asumió como presidenta de la República
Laura Fernández asumió como presidenta de la República, este 8 de mayo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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