Secretario del Tesoro de Estados Unidos reclama revisión ‘independiente’ de la Fed

Washington. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reclamó este viernes una “revisión independiente y apartidaria” de la Reserva Federal (Fed), al criticar la ampliación de su misión y considerar que su independencia corre peligro.

“La credibilidad y la legitimidad política son fundamentales para la independencia. Ambas se han visto comprometidas por la expansión de la Fed más allá de su mandato”, escribió Bessent en un artículo de opinión publicado en el Wall Street Journal.

Exigió que la Fed “restablezca su credibilidad” como institución centrada únicamente en su mandato legal de máximo empleo, precios estables y tasas de interés moderadas a largo plazo.

Los comentarios de Bessent ocurren en un momento en que la administración del presidente Donald Trump aumenta la presión sobre el banco central, buscando influir en la institución para que baje las tasas de interés.

Trump también intervino recientemente para destituir a una gobernadora de la Fed, lo que, según los críticos, constituye un intento de ejercer un mayor control sobre la institución.

Entre otros temas, Bessent criticó el viernes el papel regulador de la Fed sobre los bancos.

Sostuvo en cambio que debería centrarse en la “supervisión macroeconómica, la liquidez como prestamista de última instancia y la política monetaria”.

Añadió que otros reguladores, como la Corporación Federal de Seguro de Depósitos y la Oficina del Contralor de la Moneda, deberían estar facultados a su vez para liderar la supervisión bancaria.

“Las políticas no convencionales, como la flexibilización cuantitativa, deberían utilizarse únicamente en situaciones de verdadera emergencia, en coordinación con el resto del gobierno federal”, escribió.