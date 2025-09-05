Economía

Secretario del Tesoro de Estados Unidos reclama revisión ‘independiente’ de la Fed

Scott Bessent critica la expansión de la Reserva Federal y exige que restablezca su credibilidad y enfoque en su mandato legal.

EscucharEscuchar
Por AFP

Washington. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reclamó este viernes una “revisión independiente y apartidaria” de la Reserva Federal (Fed), al criticar la ampliación de su misión y considerar que su independencia corre peligro.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Scott BessentReserva FederalFedSecretario del Tesoro
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.