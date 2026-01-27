Reserva Federal celebra primera reunión de 2026 marcada por la presión de Trump

La Reserva Federal (Fed) anunciará este miércoles su primera decisión de 2026 con respecto a las tasas de interés de referencia.

Washington. El comité de política monetaria de la Reserva Federal estadounidense (Fed, Banco Central) inició el martes su primera reunión de 2026, tras la que se espera que mantengan sin variación las tasas de interés, en contra de los deseos del presidente Donald Trump, partidario de una reducción de las tasas.

La reunión comenzó a las 10:00 (15:00 GMT), según un portavoz de la institución, y concluirá este miércoles. Los mercados esperan que mantengan las tasas entre el 3,50% y el 3,75%.

El encuentro está marcado por la apertura reciente de una investigación penal contra el presidente de la Fed, Jerome Powell, por parte del Departamento de Justicia.

La investigación, según reveló Powell, está relacionada con su comparecencia ante el Congreso para explicar la remodelación de la sede de la institución. Pero él denuncia que se trata de un intento de intimidación del gobierno por hacer caso omiso a “las recomendaciones del presidente” de Estados Unidos en materia de política monetaria.

Desde su regreso al poder hace un año, Trump reclama constantemente una fuerte bajada de las tasas para incentivar el crecimiento de la economía y del mercado laboral.

La Fed mantuvo las tasas en los tres primeros trimestres de 2025, preocupada por que la inflación se disparara a causa de los aranceles generalizados impuestos por Trump.

A partir de setiembre, inició una serie de recortes ante la apatía del mercado laboral estadounidense.

Pero las divisiones crecieron entre los miembros de la Fed, ya que la inflación continuó aumentado (2,8% interanual en noviembre) por encima del objetivo del 2% marcado por la institución.