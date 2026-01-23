Respaldo de mercados y planes de reforma para la Fed refuerzan a ejecutivo de BlackRock como sucesor de Powell

El mandato de Jerome Powell al frente de la Fed vence en mayo. Imagen de archivo:

El ejecutivo de BlackRock, Rick Rieder, aumentó las posibilidades de hacerse con la presidencia de la Reserva Federal (Fed) gracias al respaldo de los mercados a su candidatura y por las medidas de reforma que propuso para el banco central, las cuales han sido del agrado de Donald Trump.

Según informó Bloomberg, citando fuentes de la Casa Blanca, Rieder reforzó su perfil justo antes de que el presidente Trump anuncie la semana que viene quién será el nominado para suceder a Jerome Powell al frente de la Fed, una vez expire su mandato en mayo.

Las personas familiarizadas con estas deliberaciones apuntaron también al hecho de que Rieder no haya trabajado antes en la Fed como un “punto a favor” de su postulación.

Actualmente existen cuatro candidatos en liza: el gobernador de la Fed, Christopher Waller; el exgobernador Kevin Warsh; el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett; y el propio Rieder.

Si bien durante gran parte de la carrera por la presidencia de la Fed se había considerado a Hassett como el principal favorito, un comentario de Trump la semana pasada asegurando que prefería que permaneciera en su puesto descolocó las apuestas.