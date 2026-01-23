Economía

Respaldo de mercados y planes de reforma para la Fed refuerzan a ejecutivo de BlackRock como sucesor de Powell

Trump anunciará la semana que viene quién será el nominado para suceder a Jerome Powell al frente de la Fed

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Fed
El mandato de Jerome Powell al frente de la Fed vence en mayo. Imagen de archivo: (CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
FedReserva FederalBlackRockTrumpPowell
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.