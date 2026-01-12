Investigación contra la Fed eleva el pulso entre Donald Trump y Jerome Powell: ¿qué está en juego?

Jerome Powell confirmó el 11 de enero que podría enfrentar cargos penales en el marco de la campaña de presión del presidente Donald Trump sobre las decisiones de política monetaria.

Este domingo 11 de enero trascendió un hecho que marca una nueva escalada en el conflicto entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el jerarca de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, a quien el mandatario ha atacado e insultado en varias ocasiones por negarse a reducir las tasas de interés como él quisiese; también, llegó a pedir su destitución.

El Departamento de Justicia abrió una investigación penal contra el presidente de la Fed —nombrado por Trump en su primer mandato y ratificado posteriormente por el Senado para un segundo período a solicitud del entonces presidente Joe Biden—. La pesquisa se centra en el costo de la renovación de la sede del banco central de Estados Unidos en Washington.

Según informó Powell además de la citación, recibió una amenaza de imputación penal por parte del Departamento de Justicia, a raíz de su declaración ante el Senado, en junio del 2025, sobre el proyecto de remodelación indicado.

Para el presidente de la Reserva Federal, esta investigación constituye “pretexto” para recortar la independencia del organismo al momento de fijar las tasas de interés, y consideró que debe ser vista en un contexto más amplio de “amenazas y de presión constante” por parte de la administración.

“La amenaza de cargos penales es consecuencia de que la Reserva Federal fija los tipos de interés según nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente”, dijo Powell, según recopiló Euronews.

En diciembre pasado, por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos bajó las tasas de interés en un cuarto de punto por tercera vez consecutiva, y las ubicó en un rango de entre el 3,50% y el 3,75%. Trump consideró entonces que el recorte debió ser de al menos medio punto.

En relación con la investigación, el presidente estadounidense negó la noche del 11 de enero tener conocimiento de la iniciativa del Departamento de Justicia. “No sé nada de eso, pero realmente él (Powell) no es muy bueno en la Fed, no es bueno construyendo edificios”, indicó tras una entrevista concedida a NBC.

De acuerdo con información de The New York Times, recopilada por el medio La Vanguardia, la fiscalía del distrito de Columbia investiga si el jerarca de la Fed mintió en su declaración sobre el alcance y el presupuesto del proyecto, que inicialmente se estimaba en $2.500 millones.

En julio del 2025, Trump inspeccionó junto con Powell las obras de renovación de la sede de la Fed en Washington. Según la agencia de noticias AFP, cuando el presidente de Estados Unidos leyó un documento que señalaba que el costo del proyecto había ascendido a $3.100 millones, el jerarca del banco central lo negó con su cabeza.

En agosto de ese año, el mandatario de Estados Unidos amenazó con permitir que se presentara una “demanda importante” contra el presidente de la Fed, “debido a su trabajo horrible y sumamente incompetente en la gestión de la construcción de los edificios de la Reserva Federal”.

El actual presidente de la Fed debe concluir su mandato en mayo próximo, lo que permitirá reemplazarlo, potencialmente, por Kevin Hassett, considerado por los analistas como el favorito.

Los riesgos que supone esta escalada

Tres expresidentes de la Fed —Alan Greenspan, Ben Bernanke y Janet Yellen— criticaron en una declaración conjunta, este 12 de enero, la investigación penal contra el actual presidente del banco central, al considerar que constituye un intento de “socavar” la independencia de la institución.

“La investigación penal al presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, es un intento sin precedentes de utilizar ataques procesales para socavar esa independencia” de la entidad rectora de la política monetaria estadounidense, señaló el texto que también firmaron otros ex altos funcionarios del área económica.

La Fed tiene el doble mandato de mantener una inflación controlada y un bajo nivel de desempleo; su principal herramienta para lograrlo es a través de las tasas de interés.

La senadora de Alaska, Lisa Murkowski, advirtió en la red social X que, si la Reserva Federal pierde su independencia, la estabilidad de “nuestros mercados y de la economía en su conjunto” se resentirá.

Un artículo en el diario español El Mundo detalla que si la Fed estuviera “más condicionada por la política”, a los mercados financieros se les dificultaría anticipar o entender sus decisiones.

“Aunque la Fed controla un tipo de interés a corto plazo, son los mercados financieros los que determinan los costes de financiación a más largo plazo para hipotecas y otros préstamos. Y si los inversores temen que la inflación se mantenga elevada, exigirán mayores rendimientos de los bonos del Estado, lo que elevará los costes de financiación en toda la economía”, explicó El Mundo.

Tras darse a conocer la investigación en contra de Powell, este lunes 12 de enero Wall Street abrió a la baja y el dólar perdió terreno frente a otras divisas. “El oro y la plata, valores refugio, alcanzaron nuevos récords (el oro alcanzó los $4.600 la onza y la plata llegó a $85)”, agregó la agencia de noticias AFP.