Presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos denuncia presiones políticas por parte de Donald Trump tras citación de la Fiscalía

Jerome Powell dijo que la Fed recibió una citación judicial y atribuyó la acción a presiones de Trump para bajar tasas de interés

Por AFP
Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, respondió a las acusaciones de Donald Trump y defendió la independencia del banco central. (Photo by CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) (CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP)







