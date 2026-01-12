Economía

Oro y plata alcanzan cotizaciones récord tras investigación de Reserva Federal de Estados Unidos

Jerome Powell indicó que la Fed recibió citaciones de un gran jurado como parte de una investigación sobre supuestas irregularidades en la renovación de edificios de la institución en Washington

Por AFP
Oro
El oro alcanzó los $4.600 la onza y la plata llegó a $85, ambos precios récord. (Shutterstock/Shutterstock)







