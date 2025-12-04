Queso Turrialba avanza sin objeciones hacia su reconocimiento en un mercado de millones de consumidores

El Queso Turrialba, producido en Costa Rica, podría ser comercializado con el reconocimiento de su denominación de origen (DO) en los 27 países que integran la Unión Europea (UE), dado que este proceso avanza sin objeciones, informó el Ministerio de Comercio Exterior.

La entidad indicó que Costa Rica solicitó el reconocimiento de la DO del Queso Turrialba en la UE en el marco del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y esa región (AACUE).

El aviso correspondiente fue publicado en el Diario Oficial del bloque de países el 20 de agosto pasado, posteriormente inició un período de dos meses para oposiciones.

Una vez finalizado el plazo, el Ministerio de Comercio señaló que no se recibió ninguna objeción. Según el documento explicativo del AACUE, editado por el Comex en 2012, el mercado de la UE se estima en unos 500 millones de consumidores.

El reconocimiento en la UE asegura protección contra cualquier tipo de imitación, en un mercado cuyos consumidores valoran la vinculación del producto al territorio. Costa Rica continuará el proceso a fin de formalizar la protección con base en los procedimientos establecidos en el AACUE, indicó el Comex por medio de un comunicado de prensa.

El otorgamiento de la DO a un producto lo dota de elementos competitivos de gran relevancia, en virtud de aquellas características que lo hacen único y por las cuales les es reconocida su exclusividad.

La Asociación de Productores Agropecuarios de Santa Cruz de Turrialba (Asoproa), obtuvieron la DO para el queso Turrialba con lo que certifica el uso del nombre para el producto elaborado en una región específica.

El proceso para obtener la certificación del Queso Turrialba lo inició Asoproa en febrero de 2008, para lo que deberían cumplir requisitos y normativas. La publicación oficial de la DO fue realizada en La Gaceta del 15 de noviembre de 2012, pero vigente desde el 6 del mismo mes.

La DO del Queso Turrialba fue la primera de las tres otorgadas en Costa Rica, luego se otorgó a la Cerámica Chorotega (2016) y al café Tarrazú en 2019.