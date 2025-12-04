Economía

Queso Turrialba avanza sin objeciones hacia su reconocimiento en un mercado de millones de consumidores

Costa Rica consigue un paso clave para que el Queso Turrialba ingrese a la Unión Europea (UE) con denominación de origen.

Por Gustavo Ortega Campos
31/10/2023 Estudio de La Nación. Quesos que anteriormente se autodenominaban Tipo Turrialba ahora deberán identificarse como Queso Fresco. De esta manera marcas como Dos Pinos, Monteverde, Zarcero o Del Prado deben cambiar la identificación de sus empaques y solo lo podrán hacer aquellas marcas como Del Guayabal, con licencia para presentarse como denominación de origen, producido con la participación de productores de leche de la zona de Santa Cruz de Turrialba.
El Queso Turrialba cuenta con denominación de origen desde noviembre de 2012. (Rafael Pacheco Granados)







