Economía

Fallece Roque Mata, el pionero de la denominación de origen de café Tarrazú

Roque Mata, se dedicó a posicionar el nombre de Tarrazú como sinónimo de calidad y orgullo nacional cafetalero.

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
Roque Mata impulsó la certifición de la Denominación de Origen del café Tarrazú. Falleció este 4 de noviembre. (Alejandro Gamboa Madrigal)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Café TarrazúDenominación de OrigenRoque MataTarrazú
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.