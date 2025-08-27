Economía

¿Qué se sabe del ferri entre Costa Rica y El Salvador? Operación suma 21 meses suspendida

Un servicio anunciado con grandes expectativas terminó enfrentando obstáculos que aún mantienen la incertidumbre sobre su futuro.

Por Gustavo Ortega Campos

La operación del ferri entre Costa Rica y El Salvador, que fue anunciada con altavoces en el primer semestre de 2023, funcionó solo tres meses y desde noviembre de ese año está suspendida. De eso ya pasaron 21 meses.








Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

