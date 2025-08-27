¿Qué se sabe del ferri entre Costa Rica y El Salvador? Operación suma 21 meses suspendida

La operación del ferri entre Costa Rica y El Salvador, que fue anunciada con altavoces en el primer semestre de 2023, funcionó solo tres meses y desde noviembre de ese año está suspendida. De eso ya pasaron 21 meses.

La Nación consultó al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) acerca del estatus de la operación y estas fueron las respuestas de la División Marítimo Portuaria de la entidad.

Hasta el pasado 22 de agosto, no hay ningún operador interesado en brindar el servicio.

La respuesta, que no deja lugar a dudas, se da luego que en julio de 2024, la empresa ecuatoriana Davinci Consulting Group se mostró interesada en la operación y en ese momento confirmó a este diario la elaboración de un estudio de mercado para evaluar la reactivación del ferri en la ruta Puerto Caldera-Puerto La Unión.

Al respecto, el MOPT, señaló que no lograron avanzar en el tema, pues la empresa pedía ciertas exoneraciones que no eran posibles de otorgar. “Recordemos que esto no es una concesión, sino un servicio privado”, destacó la entidad.

Gobiernos interesados, empresarios no

Sobre los planes para la reactivación de la operación del ferri, el MOPT respondió que los gobiernos de Costa Rica y El Salvador tienen interés en reactivarlo y continúan las gestiones, sin embargo, “no hay (empresarios) privados interesados”.

El MOPT, anotó que se encuentran en negociaciones “muy preliminares” con el gobierno de Guatemala sobre opciones similares a la operación que se activó con El Salvador.

Sobre las rutas, en este caso, respondieron que es una iniciativa que se está trabajando con el embajador de Costa Rica en Guatemala.

La Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) consideró que la alternativa de un ferri de carga sigue siendo una opción de transporte estratégica para la diversificación de riesgos logísticos y para optimizar la logística de la región.

Sin embargo, este proyecto necesitaría de algunas mejoras para aumentar sus posibilidades de éxito, por ejemplo revisar la frecuencia, tiempos y tamaño del ferry en función de los tipos de carga y volúmenes de la región, y sostener reuniones y con las empresas para comprender las particularidades de su logística, entre otros.

La operación del ferri tuvo actividades hasta la semana del 11 de noviembre de 2023, según registros del Instituto Costarricense de Puertos (Incop).

El 10 de agosto, se puso en marcha el servicio de transporte marítimo entre ambos países. El primer viaje de retorno desde Costa Rica se realizó el 12 de agosto con dos furgones a bordo frente a una capacidad anunciada de 100 vehículos.

La ruta se realizó en la embarcación Blue Wave Harmony, propiedad de la empresa Blue Wave. En Costa Rica era representada por Marina Intercontinental S. A. (Marinsa).

Durante el primer mes de operaciones, el ferri en la ruta Puerto Caldera-Puerto La Unión funcionó con una capacidad de transporte de carga del 10% al 15% y redujo su itinerario a un viaje por semana debido a la baja demanda, confirmó la empresa a cargo.

Las tarifas para la ruta del ferri oscilaban entre $1.145 y $1.360, dependiendo de la longitud y el peso del vehículo y la carga transportada, según informó Blue Wave.

El recorrido de la embarcación era de 360 millas náuticas. El tiempo previsto para la travesía era de aproximadamente 18 horas.