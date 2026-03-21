Economía

¿Qué refleja el cierre de Pollo Granjero? Líderes empresariales señalan 9 razones para explicar lo sucedido

Más allá del cierre de 96 puntos de venta, el sector de restaurantes advierte que operar en el país es ‘extremadamente caro’ por estas razones

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Por Gustavo Ortega Campos
Doma restaurante
Operar restaurantes en Costa Rica se ha vuelto cada vez más caro y complejo por el alto costo de la mano de obra, permisos y las cargas regulatorias, según la Cámara de Restaurantes. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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