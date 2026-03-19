Economía

Pollo Granjero se va de Costa Rica

Franquicia guatemalteca publicó mensaje de despedida en su redes sociales.

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Por Gustavo Ortega Campos
Pollo Granjero emitió un mensaje de 'despedida' a Costa Rica desde sus redes sociales este 19 de marzo. (Jose Cordero)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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