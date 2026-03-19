Pollo Granjero se va de Costa Rica

Pollo Granjero emitió un mensaje de 'despedida' a Costa Rica desde sus redes sociales este 19 de marzo.

La cadena de restaurantes de comida rápida Pollo Granjero anunció el cierre de sus operaciones en Costa Rica, según publicó la franquicia en sus redes sociales.

La cadena es propiedad de Corporación Multi Inversiones (CMI) de Guatemala. La marca inició operaciones en Costa Rica en el año 2012.

Pollo Granjero tiene presencia en Guatemala y el Sur de México. CMI también es propietaria de Pollo Rey, Pollolandia y Pollo Campero.

En diciembre de 2024, CMI confirmó a La Nación que atravesaba un proceso de reorganización que incluía el cierre de algunas sucursales y la apertura de nuevos puntos en el país.

Las razones de la salida de la marca son resultado de una evolución estratégica de su modelo de negocio, indicó la marca por medio de un comunicado de prensa, remitido posteriormente de la publicación en sus redes sociales, que no tenían actualización de contenido desde el pasado 18 de febrero.

“Esta decisión corresponde exclusivamente a esta línea de negocio y será ejecutada con responsabilidad y respeto, garantizando el cumplimiento de todas las obligaciones legales y laborales con sus colaboradores durante el proceso”, afirmó la empresa.

Por otro lado, la empresa se compromete a cumplir de manera íntegra y ordenada con todas sus obligaciones contractuales y comerciales con proveedores, arrendadores y demás aliados y gestionará este proceso con transparencia, respeto y apego a los acuerdos establecidos.

La Corporación inició operaciones hace 105 años en San Cristóbal Totonicapán, Guatemala, de acuerdo con información del sitio web. Cuenta con dos divisiones: CMI Alimentos y CMI Capital.

La parte de la alimentos incluye los restaurantes de las marcas Campero, Granjero, Pollolandia y La Siciliana, además de la fabricación y comercialización de harinas y premezclas, pastas, galletas, nutrición animal y la producción y comercialización de carnes de pollo y cerdo.

En tanto, CMI Capital abarca el desarrollo y comercialización de energía renovable, negocios inmobiliarios y servicios financieros.

En su mensaje, la marca agradeció la confianza de sus clientes, el compromiso de sus colaboradores y el respaldo de las comunidades en Costa Rica.