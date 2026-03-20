Economía

‘La Nación’ habló con una de las personas despedidas de Pollo Granjero: ‘No veíamos venir el cierre’

El cierre de 96 locales de Pollo Granjero tomó por sorpresa a sus trabajadores: 280 personas quedaron desempleadas y en incertidumbre

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Por Gustavo Ortega Campos
Local de Pollo Granjero cerrado en Calle Blancos, Costa Rica, tras el anuncio de la salida de la marca del país.
El local de Pollo Granjero en Calle Blancos fue uno de los 96 locales que la empresa guatemalteca CMI cerró este jueves en Costa Rica. (Gustavo Ortega/La Nación)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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