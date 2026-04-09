Economía

Presidente del Conassif sobre relación con el BCCR: ‘Es mejor trabajar juntos que estar enfrentados’

Humberto Grant asumió la presidencia del Conassif el pasado 2 de diciembre; vea lo que dijo sobre fondos generacionales y el retiro acelerado del ROP

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Por Luis Enrique Brenes y Óscar Rodríguez
Entrevista con Humberto Grant Alpízar, presidente del Conassif
El presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), Humberto Grant Alpízar, estará al frente del órgano por los próximos dos años. (Mayela López/La Nación)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

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