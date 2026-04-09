Presidente del Conassif sobre relación con el BCCR: ‘Es mejor trabajar juntos que estar enfrentados’

El presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), Humberto Grant Alpízar, estará al frente del órgano por los próximos dos años.

Tras un proceso de renovación del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), el órgano ahora es liderado por Humberto Grant Alpízar, quien fue designado para los próximos dos años en la presidencia.

Grant Alpízar forma parte del Conassif desde marzo de 2024, cuando fue nombrado por la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) por un periodo de cinco años, en medio de un proceso de cambios en la directiva del Consejo.

El Conassif es un órgano independiente encargado de dirigir y coordinar la regulación y supervisión del sistema financiero costarricense. A continuación, un extracto de la entrevista con La Nación.

Presidente del Conassif habla sobre relación con el BCCR

— El Conassif ha tenido una transformación en los últimos años, con una renovación de su directiva en una época convulsa. ¿Cómo han llevado este proceso desde el Consejo?

— El proceso de cambio fue inusualmente rápido, por casualidades históricas que hicieron que los nombramientos se fueran agrupando. El año antepasado cambiaron casi todos los directores, en un momento en el que surgieron crisis que tenían varios años sin ocurrir.

“En esa situación, el apoyo de las superintendencias le ayuda a uno a adaptarse, aunque la situación sea compleja. Es un cambio golpeado, es un cambio acelerado, pero tuvimos buen acompañamiento”.

— El Conassif viene de una época de enfrentamientos con el BCCR. ¿Cómo está la relación entre las instituciones actualmente? ¿Se reconstruyeron esos puentes?

— Creo que sí. Creo que hay una mucho mejor relación, que parte de las relaciones personales. Tengo mucho tiempo de conocer a don Róger (Madrigal, presidente del Banco Central), don Pablo Villalobos (gerente del BCCR) y a doña Hazel (Valverde), que ahora está en la Superintendencia.

“De base, tenemos mucho mejores relaciones, partiendo de la relación humana. Todos entendemos que es mejor trabajar juntos que estar enfrentados. Cuando hay diferencias, se tratan de resolver y no he visto ninguna que escale o que se complique”.

Fondos generacionales

— Hace poco el Conassif aprobó una nueva prórroga a fondos generacionales. ¿Por qué se toma esa decisión? ¿Se está sepultando la reforma al ROP con este segundo aplazamiento?

— La reforma no se está sepultando con el aplazamiento. Esto es un aprendizaje que tuvimos de la primera ronda. El plazo para llevar a buen puerto una reforma de este tipo tiene que ser más largo.

“No puede uno tratar de reformar una de las cosas más fundamentales del sistema de pensiones en 10-12 meses. No es saludable. Se puede hacer, y la cultura de cumplimiento que tienen las entidades lleva a buscar el cómo sí lograrlo, pero eso no necesariamente nos da el mejor camino.

“La Supén nos propuso el año pasado un calendario más extendido, que contempla esos espacios para la discusión, para la revisión y para la respuesta. Vamos hacia una versión más sana de la reforma. No pensaría que sea un final”.

— ¿El estudio que solicitaron lo va a realizar el Banco Central? ¿Ya está definido?

— Lo va a hacer el Banco Central. Esto es otra de las cosas que hablamos de la mejora en las relaciones. El Banco Central tiene una capacidad analítica, en mi criterio, difícil de igualar en este país.

Presidente del Conassif se refiere a prórroga a fondos generacionales

— ¿El Banco Central tiene experiencia haciendo estudios actuariales?

— El Banco Central no tiene experiencia haciendo estudios actuariales; tiene funcionarios que son actuarios de profesión. Esto es un estudio más financiero, en el que vemos, en primera instancia, cuál va a ser el comportamiento de los fondos, de los movimientos y de los retornos bajo un esquema y otro. Eso el Banco Central lo puede hacer, con bastante seguridad.

— ¿Dentro del Consejo ya se analizó o se discutió si Róger Madrigal puede participar o no en la sesión, o si hay algún tipo de conflicto en el tema de fondos generacionales?

— La gran preocupación de don Róger como banquero central —y yo lo entiendo, y pensaría que es preocupación para toda la Junta del Banco Central— es el tema de la estabilidad macroeconómica. Sobre eso, todavía no hay una definición final; es parte del proceso”.

Retiro acelerado del ROP

— El sistema complementario ya cumplió 26 años. Ahora proliferan los proyectos para sacar el dinero. ¿Han analizado si se tardó demasiado en proponer cambios, tanto el regulador, los supervisores y las mismas operadoras?

- En este momento estamos viendo la sabiduría que tuvo el país hace 26 años con la ley que protege al trabajador y la necesidad de tener una pensión complementaria ante la eventualidad de que el régimen básico flaqueara.

“En la discusión de una eventual devolución inmediata o acelerada del ROP (Régimen Obligatorio de Pensiones) no ha calado adecuadamente esa noción de que estamos en un momento histórico para el régimen básico. Estamos en un momento histórico, en el mal sentido, para el régimen básico.

“Esa tiene que ser una premisa de la discusión. Creo que no lo ha sido, que ha tratado de desviarse un poco la conversación, pero eso tiene que ser una premisa. Hay escenarios excepcionales; el Consejo no ha decidido nada, pero yo creo que los casos excepcionales, como el de enfermedades graves, se pueden discutir”.

Grant destacó en entrevista con 'La Nación' que las relaciones con el BCCR se recompusieron tras una serie de choques entre el ente emisor y el Consejo en años pasados. (Mayela López/Mayela López)

Venta del BCR

— La presidenta electa puso sobre la mesa la venta del Banco de Costa Rica. ¿Cuál sería el rol del Conassif en una eventual propuesta de este tipo?

— La ley confiere al Consejo la autorización sobre cualquier cambio de propiedad, proceso de fusión, traspaso de acciones o venta de una entidad regulada. Ahí nos apoyaríamos en criterios de la Superintendencia y, eventualmente, de Coprocom.

“La función del Consejo es la autorización final, basada en los materiales que tengamos para tomar la decisión. Lo que resaltaría es que existe un camino recorrido, un proceso ya conocido para gestionar cambios de propiedad en bancos y en entidades financieras en Costa Rica.

“Desde nuestro punto de vista, esto es transparente. Puede ser una entidad del Gobierno, puede ser muy grande, pero lo trataríamos como cualquier otra entidad que el accionista decida poner en venta, fusionar o tomar alguna decisión”.

— El sistema bancario ha venido reduciéndose. Salió Prival del mercado de intermediación y Davivienda está en proceso de fusión con Scotiabank. ¿Tenemos los bancos suficientes para el mercado nacional?

— La tendencia hacia la consolidación es global y va a continuar. Yo no le puedo decir cuál va a ser la siguiente entidad en fusionarse o en adquirir otra entidad. No puedo identificar qué es lo que va a pasar, pero sí creo que la tendencia hacia la consolidación es global; es natural, sobre todo en un mercado como el nuestro, que es tan pequeño y poco rentable.

“En casi todo el mundo hay unos cuatro o cinco bancos grandes que dominan el sistema y algunos pequeños, muy de nicho, que son muy especializados. Aquí podemos llegar a algo similar”.