Presidente del BCCR sobre reforma para dividir pensiones del ROP: ‘En esencia, es como un fondo generacional más acotado’

El presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Róger Madrigal, consideró que la reforma que busca dividir el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) en dos fondos diferenciados es, en esencia, como un fondo generacional “más acotado”.

“Hay dos tipos de agentes en esos fondos, unos que están en una etapa que pueden incurrir en riesgos y otros que no están en esa etapa ya, entonces requieren mayor estabilidad. En eso coinciden, en eso se parecen (...) Conceptualmente son muy similares . (Solo que fondos generacionales) hace mayor diferencia por grupo de edad”, detalló Madrigal a La Nación el pasado 30 de octubre.

La reforma impulsada por la Superintendencia de Pensiones (Supén), que todavía se encuentra en consulta pública, propone separar el fondo único del ROP en dos fondos administrados por cada operadora de pensiones complementarias (OPC).

Uno de ellos es el Fondo de Acumulación para la Pensión (FAP) , destinado a administrar los recursos de las personas menores de 55 años que aún se encuentran en la etapa de acumulación. El otro es el Fondo de Administración para el Beneficio (FAB) , dirigido a quienes tienen 55 años o más o ya están jubilados.

La separación busca que las estrategias de inversión respondan a las necesidades y al horizonte de jubilación de cada grupo. No obstante, tanto los afiliados como los pensionados podrían solicitar el traslado de la totalidad de los recursos de su cuenta individual de un fondo al otro, según el nivel de riesgo que estén dispuestos a asumir.

Los fondos generacionales, por su parte, plantean distribuir a las personas en cuatro grupos según su rango de edad , con el fin de ajustar las estrategias de inversión al horizonte de jubilación y al riesgo que puede asumir cada generación. Su entrada en funcionamiento está prevista para el 2029.

La posibilidad de que ambos esquemas funcionen simultáneamente a partir del 2029 todavía está por definirse.

El superintendente de Pensiones, Hermes Alvarado, dijo recientemente a La Nación que, si el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) da el visto bueno para seguir con el esquema de fondos generacionales, sería necesario revisar cómo se armonizaría.

A setiembre pasado, el ROP contabilizaba 3,2 millones de afiliados y ¢15,7 billones administrados. (Shutterstock/Shutterstock)

“El asunto es la transición”

“En principio (el BCCR) está de acuerdo con las prácticas (de la reforma del ROP que busca dividirlo en dos fondos), como con los fondos generacionales, está de acuerdo con las prácticas adecuadas (...) Lo que nosotros tenemos que vigilar es cuál es la transición, cómo lo van a hacer ”, consideró el presidente del Central.

El jerarca de la autoridad monetaria advirtió que, si las operadoras de pensiones tuvieran que deshacer posiciones de inversión de forma abrupta para dividir el ROP, podrían generar minusvalías o un problema cambiario, si esas entidades necesitaran traer esos recursos del exterior y “los mete abruptamente (en el país)”.

Sin embargo, el superintendente de Pensiones explicó recientemente a este diario que la eventual división del ROP en dos fondos no implicaría que las operadoras de pensiones vendan o liquiden sus inversiones . De esta forma, se protegería el saldo de las cuentas de los afiliados y pensionados.

“Aquí lo que se va a dar es un traslado no oneroso de títulos valores autorizado por la normativa (...) que no pasa por el mercado precisamente para protección de las cuentas individuales ”, comentó el superintendente de Pensiones.

El cambio permitiría traspasar los títulos valores entre fondos de una misma operadora de pensiones sin necesidad de venderlos en el mercado financiero.

Si se aprueba la iniciativa de la Superintendencia, las operadoras de pensiones dispondrían de nueve meses para realizar las adecuaciones necesarias, antes de la entrada en funcionamiento de los dos fondos.

“ El plazo que estamos dando de nueve meses es para que la programación sea muy accesible, que no se presenten ventas donde se generen algunas minusvalías, sino que todo sea con el portafolio que está y que los ajustes se hagan con la recaudación (aportes) del dinero que se realice en ese período ”, explicó el superintendente.

Aun con ese mecanismo, el presidente del BCCR insistió en que la transición requiere de cuidado, pues uno de los fondos agruparía a personas que ya reciben una pensión o están próximas a jubilarse. “Entonces se hacen liquidaciones más rápido, entonces es más lo que paga que lo que entra. Podría ser, en eso tiene que tener cuidado”, advirtió.