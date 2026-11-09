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Economía

Presidente del BCCR sobre reforma para dividir pensiones del ROP: ‘En esencia, es como un fondo generacional más acotado’

Róger Madrigal respalda la lógica de segmentar a los afiliados según su edad, aunque señala que el traslado de recursos debe ejecutarse con cautela técnica

09/01/2026/ fotos durante entrevista de Róger Madrigal López presidente del Banco Central de Costa Rica / Foto John Durán
Róger Madrigal, jerarca del Banco Central, se refirió a la reforma que busca separar los recursos del ROP en dos fondos. JOHN DURAN
Mónica Cerdas Gómez