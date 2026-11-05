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Economía

¿Qué pasará con su pensión si el ROP se divide en dos fondos? Esto dice jerarca de Supén

Propuesta de Supén plantea dividir los recursos del ROP en dos fondos especializados, que serían gestionados por cada operadora de pensiones

Pensiones
Actualmente, todos los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) se administran en un solo fondo, pero una propuesta de la Supén plantea dividirlos en dos. Shutterstock
Mónica Cerdas Gómez

Hermes Alvarado, jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén), explicó cómo se realizaría la división del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) en dos fondos diferenciados, una vez que se apruebe la reforma que actualmente está en consulta pública.

La propuesta de la Superintendencia plantea que los recursos del ROP se administren mediante dos fondos especializados, que serían gestionados por cada operadora de pensiones complementarias (OPC).

Se trata del Fondo de Acumulación para la Pensión (FAP), destinado a administrar los recursos de las personas menores de 55 años que aún se encuentran en la etapa de acumulación, y del Fondo de Administración para el Beneficio (FAB), dirigido a quienes tienen 55 años o más o ya están jubilados.