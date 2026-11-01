Reforma a pensiones del ROP: estos son los cambios para su pensión según la edad que tenga

La reforma al Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), que plantea separar los recursos del sistema en dos fondos tiene el fin de adaptar las estrategias de inversión a las necesidades de cada uno de los afiliados.

Según la iniciativa en consulta pública, los recursos de los jubilados y los afiliados que tengan 55 años o más se trasladarían automáticamente al Fondo de Administración para el Beneficio (FAB).

En cambio, el dinero de quienes no cumplan con esos criterios permanecería en el Fondo de Acumulación para la Pensión (FAP). Este grupo estará conformado por las personas menores de 55 años.

La principal diferencia entre ambos fondos, administrados por cada operadora de pensiones complementarias (OPC), radicaría en su estrategia de inversión, y, por tanto, en el rendimiento esperado.

La Superintendencia de Pensiones (Supén) explicó, a través de su Oficina de Prensa, que cada OPC deberá definir su propia línea de inversión para cada fondo, al tomar en cuenta sus objetivos de inversión y los elementos de riesgo y rendimiento.

“La propuesta no establece reglas adicionales de gestión de inversiones o en su defecto límites de inversión para cada fondo”, explicó la Superintendencia.

A setiembre pasado, el ROP contabilizaba 3,2 millones de afiliados, de los cuales 1,4 millones aportaban a su pensión; y 99.999 pensionados. Además, el régimen administraba ¢15,7 billones.

Uno busca mejores rendimientos; el otro, estabilidad

Hermes Alvarado, jerarca de la Supén, consideró que e l rendimiento del fondo para personas menores de 55 años sería similar al que genera actualmente el ROP , administrado bajo un único fondo.

En cambio, el fondo para quienes tienen 55 años o más tendría un rendimiento menor, debido a que su estrategia de inversión asumiría menos riesgos .

Róger Porras, gerente general de Popular Pensiones, indicó que el Fondo de Acumulación para la Pensión (FAP) mantendría una cartera orientada a activos con mayores perspectivas de rendimiento en el largo plazo, por ende estaría más expuesta a la volatilidad de los mercados financieros .

Por su parte, el Fondo de Administración para el Beneficio (FAB) tendría un perfil de inversión más conservador, caracterizado por una menor volatilidad , pero también por expectativas de retorno relativamente más moderadas , dijo el gerente de la OPC con más afiliados del ROP.

Marco Vargas Aguilar, gerente general de BN Vital, se refirió en una línea similar a las estrategias de inversión que se mantendría en cada fondo. Además, destacó que las políticas específicas de inversión serían definidas dentro del marco regulatorio y conforme a los límites y condiciones establecidos por la Supén.

Actualmente, cada operadora administra los recursos de sus afiliados y pensionados en un único fondo. (Shutterstock/Shutterstock)

La posibilidad de tener estrategias de inversión diferenciadas contribuiría a una mejor administración de los recursos de los afiliados y pensionados, según Ana María Brenes, gerenta de BAC Pensiones.

Brenes explicó que el objetivo sería buscar mayores rendimientos para quienes disponen de más tiempo para asumir el riesgo que acompaña esos resultados y ofrecer una estrategia menos volátil para quienes así lo requieran.

“Si bien hay detalles de la ejecución operativa que todavía se deben definir, en BAC Pensiones el principal objetivo será siempre el mejor resultado para el afiliado, dentro del cumplimiento de la normativa que establezca la Superintendencia, por lo que eventuales riesgos que pudieran surgir asociados al traslado de recursos se identificarán y gestionarán de forma oportuna”, agregó.

Desde Vida Plena se detalló que cada operadora definiría la política de inversión y el órgano de dirección aprobaría el apetito de riesgo de cada fondo. Para ello, se consideraría el horizonte de inversión, la liquidez y la capacidad de recuperación de cada población.

La operadora también advirtió que la diferenciación de las estrategias de inversión mitigaría el riesgo de mercado, pero no lo eliminaría ni garantizaría un nivel de pensión específico .

Héctor Maggi, de la OPC de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), señaló que las seis operadoras del país desarrollarían, en total, 12 estrategias de inversión: dos por entidad. Según resumió, unas estarían orientadas a obtener mayores rendimientos, mientras que otras serían más conservadoras.

BCR Pensiones también fue consultada por La Nación, sin embargo, informó que la normativa indicada se encuentra en período de consultas por lo que aún se encuentran en análisis las situaciones a las que hace referencia cada inquietud.

Traslado de recursos entre fondos

La propuesta de la Supén permitiría a los afiliados y pensionados solicitar el traslado de la totalidad de los recursos de su cuenta individual entre el Fondo de Acumulación para la Pensión (FAP) y el Fondo de Administración para el Beneficio (FAB), o viceversa, dentro de una misma operadora.

Como regla general, tendrían que cumplir un plazo mínimo de permanencia de seis meses en cada fondo. Ese requisito no aplicaría cuando el traslado busque revertir una asignación automática.

Así, los recursos de un afiliado que cumpla 55 años serían trasladados automáticamente al FAB, pero la persona podría solicitar que estos permanezcan en el FAP sin tener que esperar seis meses. Si posteriormente desea cambiar de fondo otra vez, deberá cumplir el plazo general de permanencia.

“Lo anterior no significa que la persona pierda su derecho a cambiar de fondo posteriormente: podrá hacerlo nuevamente cuando cumpla el plazo general de permanencia. Esta reforma no restringe la libertad de elección, más bien la amplía al considerar ahora también la posibilidad de cambiar de fondo, además de operadora”, explicó la Oficina de Prensa de la Supén.

Ahora bien, el principal riesgo sería que, si la persona solicita trasladar sus recursos de fondo durante períodos de volatilidad financiera, como los de 2022, podría materializar pérdidas en su cuenta individual del ROP. Por eso, debería valorar las características de cada fondo y su horizonte de inversión antes de tomar una decisión.