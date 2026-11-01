AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Economía

Reforma a pensiones del ROP: estos son los cambios para su pensión según la edad que tenga

Cada operadora de pensiones deberá definir la política de inversión de los fondos, recalcó Supén

.
A setiembre pasado, el ROP contabilizaba 3,2 millones de afiliados y ¢15,7 billones administrados. Shutterstock
Mónica Cerdas Gómez

La reforma al Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), que plantea separar los recursos del sistema en dos fondos tiene el fin de adaptar las estrategias de inversión a las necesidades de cada uno de los afiliados.

Según la iniciativa en consulta pública, los recursos de los jubilados y los afiliados que tengan 55 años o más se trasladarían automáticamente al Fondo de Administración para el Beneficio (FAB).

En cambio, el dinero de quienes no cumplan con esos criterios permanecería en el Fondo de Acumulación para la Pensión (FAP). Este grupo estará conformado por las personas menores de 55 años.