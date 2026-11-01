¿Cuándo entraría en regir la reforma que dividiría el ROP en dos fondos? Jerarca de la Supén responde

La reforma para dividir el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) en dos fondos diferenciados —uno dirigido a los afiliados menores de 55 años y otro a quienes tienen esa edad o más y los pensionados— aún debe superar etapas antes de entrar en vigor.

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) decidió, el pasado 5 de octubre, someter esa propuesta de la Superintendencia de Pensiones (Supén) a consulta pública, según consta en la edición del diario oficial La Gaceta del 14 de octubre. El plazo para presentar observaciones es de 20 días hábiles, contados a partir de su publicación.

Hermes Alvarado, jerarca de la Supén, explicó a La Nación este jueves 29 de octubre que la consulta pública vencerá “ en poco más de una semana” . Una vez cerrado ese proceso, la Superintendencia terminará de tabular las observaciones recibidas, las estudiará y valorará para “que se ajuste lo que corresponda”.

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