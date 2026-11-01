¿Cuándo entraría en regir la reforma que dividiría el ROP en dos fondos? Jerarca de la Supén responde

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) decidió, el pasado 5 de octubre, someter esa propuesta de la Superintendencia de Pensiones (Supén) a consulta pública, según consta en la edición del diario oficial La Gaceta del 14 de octubre. El plazo para presentar observaciones es de 20 días hábiles, contados a partir de su publicación.
Hermes Alvarado, jerarca de la Supén, explicó a La Nación este jueves 29 de octubre que la consulta pública vencerá “en poco más de una semana”. Una vez cerrado ese proceso, la Superintendencia terminará de tabular las observaciones recibidas, las estudiará y valorará para “que se ajuste lo que corresponda”.
Posteriormente, el cambio reglamentario deberá volver a conocimiento del Conassif.
“Nuestra intención es que esa reforma quede aprobada en el año 2026 por el Conassif. Como tarde, enero del 2027″, comentó el superintendente de Pensiones.
Una vez aprobada la reforma, comenzaría a correr el plazo de nueve meses contemplado en la propuesta para que las operadoras de pensiones complementarias (OPC) realicen las adecuaciones necesarias en sus sistemas y procesos, antes de la entrada en funcionamiento de los dos fondos.
Sin embargo, Alvarado advirtió que el periodo de nueve meses podría modificarse si, durante la consulta pública, se reciben observaciones al respecto y estas se incorporan en la versión final de la reforma.
De mantenerse ese periodo y aprobarse la iniciativa a más tardar en enero de 2027, los dos fondos del ROP entrarían en funcionamiento, como máximo, en octubre de ese año. No obstante, esa fecha todavía no está definida.
¿En qué consiste la propuesta?
El superintendente de Pensiones explicó el pasado 19 de octubre que actualmente cada operadora de pensiones administra los recursos de sus afiliados y pensionados en un único fondo. Con la reforma, la estrategia de inversión podría ajustarse mejor a las necesidades de cada grupo.
“Permite que las personas próximas a pensionarse y quienes ya están pensionados cuenten con un fondo orientado a proteger mejor los recursos frente a fluctuaciones importantes de los mercados financieros”, explicó Alvarado en un comunicado de prensa emitido por la Supén ese 19 de octubre.
Además añadió que los trabajadores más jóvenes podrían mantener su dinero en un fondo diseñado para aprovechar horizontes de inversión más largos y favorecer un mayor crecimiento del capital en el tiempo.
La propuesta en consulta contempla la creación de dos fondos, gestionados por cada OPC: el Fondo de Acumulación para la Pensión (FAP), destinado a administrar los recursos de las personas que aún se encuentran en la etapa de acumulación, y el Fondo de Administración para el Beneficio (FAB), dirigido a quienes están más próximos al retiro o ya están jubilados.
Según el texto en consulta, los recursos de los pensionados del ROP y de los afiliados de 55 años o más se asignarían automáticamente al FAB, mientras que los demás permanecerían en el FAP hasta que alcancen la edad mencionada.
No obstante, los afiliados y pensionados tendrían la posibilidad de solicitar el traslado de la totalidad de los recursos de su cuenta individual entre ambos fondos dentro de una misma operadora de pensiones.
La propuesta también establece qué ocurriría cuando una persona ejerza su derecho a la libre transferencia entre operadoras. En esos casos, la entidad de destino debería asignar los recursos de la cuenta individual al mismo fondo en el que estaban administrados en la OPC de origen.