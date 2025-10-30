Presidente del Banco Nacional revela decisiones polémicas de directivos nombrados por Chaves

Marvin Arias Aguilar, presidente del Banco Nacional, enumera los acuerdos polémicos de la Directiva nombrada por el gobierno de Rodrigo Chaves.

La Junta Directiva del Banco Nacional (BN), restituida por la Sala IV, encontró una serie de acuerdos controversiales tomados por los directivos nombrados por el gobierno de Rodrigo Chaves.

Entre los hallazgos del anterior directorio están el cambio de las estructuras de dirección y administrativas y solicitar a la Presidencia de la República nombrar a los fiscales de las Juntas Directivas de las subsidiarias del Banco, relató Marvin Arias Aguilar, presidente del BN.

Durante una entrevista con La Nación, este jueves, Arias compartió los detalles de lo ocurrido tras el fallo de la Sala IV, que ordenó el reintegro a sus cargos de la Junta Directiva del Banco Nacional, el más grande de Costa Rica.

— ¿Cómo fue el retorno al Banco? Copiado!

— Hubo una reunión previa por Teams el viernes, cuando recibimos la noticia (del fallo de la Sala IV), ahí coordinamos algunos asuntos. Nos pusimos de acuerdo para vernos el lunes, porque decidimos hacer una (sesión) extraordinaria.

“Los funcionarios, el personal de seguridad, la mayoría de los jefes que nos encontramos en ese momento nos recibieron con mucha efusividad. Creo que ellos vivieron días muy difíciles. Entonces, podría decir que fue hasta emotivo el regreso.

“Lo que hicimos (en la sesión del 13 de octubre) fue volver todo a como estaba el 28 de mayo antes de la destitución”.

— ¿En este período de un poco más de cuatro meses, la anterior Directiva tomó decisiones que a su juicio afectaron los negocios u operatividad del Banco? Copiado!

— Creo que no les dio tiempo de tomar algunas decisiones, porque tanto la Administración como la Auditoría, que jugó un papel relevante en algunos aspectos, le señalaron que necesitaba estudios técnicos para tomar esas decisiones.

— ¿Cuáles decisiones? Copiado!

— Por ejemplo, la principal: una reestructuración del Banco y un cambio en los principales puestos de dirección, en los principales ejecutivos, empezando por los subgerentes. La Auditoría les dijo que sin un estudio técnico de respaldo no podían hacer eso. Entonces, eso atrasó esas decisiones.

“La Administración nos informó que los anteriores directivos querían nombrar los puestos más importantes a nivel de dirección diaria.

“Ellos creían que probablemente, me imagino, que reformando reglamentos y que iban a pedir a asesoría. Pero los nombramientos que realizan la Junta Directiva y la gerencia general está definido en la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional.

“A la Junta le toca nombrar al gerente, a los subgerentes, al auditor y al subauditor. Los demás le corresponden al gerente, y querían hacer esas modificaciones”.

— ¿Se encontró cuál era el argumento para hacer esos cambios? Copiado!

— Un argumento claro no lo expresaron. Por otro lado, eso le daría a ellos poder para ponerle al gerente a las personas que ellos quisieran y no la que el gerente quisiera, que lo lógico es que el gerente forme su equipo. Me imagino que tenían ya sus candidatos o pensados. Eso me lo imagino, no lo puedo asegurar porque no llegó a darse, pero probablemente era llegar a esos niveles y poner a la gente por ellos y no por la gerencia en este caso.

— ¿Se encontró alguna evidencia de que había algún orden u orientación, sugerencia escrita del Consejo de Gobierno para hacer estas cosas dentro del Banco? Copiado!

— Evidencia directa no, yo no podría asegurarlo.

Propuesta para que Presidencia nombrara fiscales

Arias indicó que uno de los acuerdos tomados por el anterior directorio, que eran confidenciales y les fue anulada la confidencialidad, era que los fiscales de las subsidiarias, los nombraría Casa Presidencial.

“Iban a pedir instrucciones, una cosa así... El comentario lo encontramos en un acta, que se analizara eso”, reveló el jerarca.

Insistió que todo nombramiento relacionado con las subsidiarias corresponde a la Junta Directiva de acuerdo a la normativa vigente.

“Entonces, se pregunta uno, ¿cómo iban a nombrar a los fiscales y los miembros externos de la Junta? ¿Cómo iban a tener independencia si iban a ser nombrados, según la propuesta, de esa forma?“, cuestionó Arias.

Además, señaló que la Administración les informó que el directorio anterior hizo críticas a los estados financieros de 2024, cuestionando que a los resultados no se les aplicó el efecto de la inflación.

Arias dijo que los datos son presentados con base en las normas NIIF y de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

Ordenó bloqueo de accesos a directorio anterior

El presidente del BN contó una de las primeras acciones que tomó al ser restituido.

— ¿Con el resto de directores no hubo contratiempos con sus situaciones operativas? Copiado!

- El mismo viernes (el día del fallo de la Sala IV), di la orden a la secretaría de Junta que le quitaran todos los accesos, porque nos comentaban que algunos de ellos iban a llegar y esperar a ver qué decía Casa Presidencial del asunto (la restitución del anterior directorio). Se les quitaron los accesos físicos y tecnológicos; y se les pidieron los equipos.

— ¿Era necesario que hubiera una reunión de traspaso de usted con el anterior presidente de la Junta Directiva?

— No lo era.