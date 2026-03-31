Economía

Precios del petróleo escalan por nuevas amenazas de Trump contra Irán

El barril WTI cierra por encima de los $100 por primera vez en el conflicto. Trump amenaza con destruir la terminal de Jark si no se libera el estrecho de Ormuz

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Por AFP
En la imagen, a la izquierda, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a la derecha una extracción de petróleo en Texas.
La amenaza de Trump a la principal terminal petrolera de Irán sacude los mercados y llevó al WTI a romper la barrera de los $100 por primera vez desde el inicio de la guerra en Oriente Medio. (AFP/AFP)







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