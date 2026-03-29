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Irán acusa a Estados Unidos de preparar un ataque terrestre

Conflicto en Oriente Medio escala tras acusaciones de Irán sobre una ofensiva de Estados Unidos y nuevos ataques en la región

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Por AFP
Ilustración de Irán en mapa regional
Irán denunció un plan militar de EE. UU. mientras la guerra en Oriente Medio mantiene ataques y presión global. (Shutterstock/Imagen)







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AFP

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