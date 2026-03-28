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Israel golpea centro de armamento naval en Irán y sacude Teherán con explosiones

Aviación israelí bombardeó sede de industria naval iraní en Teherán en represalia por el ataque de los rebeldes hutíes; conflicto ya afecta puertos clave en el mar Arábigo

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Por AFP
Una columna de humo desde el lugar de un ataque en Teherán en la madrugada del 28 de marzo. Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán hace casi un mes el 28 de febrero.
Una columna de humo desde el lugar de un ataque en Teherán en la madrugada del 28 de marzo. Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán hace casi un mes el 28 de febrero. (ATTA KENARE/AFP)







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