Israel golpea centro de armamento naval en Irán y sacude Teherán con explosiones

Una columna de humo desde el lugar de un ataque en Teherán en la madrugada del 28 de marzo. Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán hace casi un mes el 28 de febrero.

Teherán, Irán. Israel intensificó este sábado sus ataques contra objetivos estratégicos en Irán. El ejército israelí anunció el bombardeo de un centro de desarrollo de armas navales, mientras una serie de fuertes explosiones sacudía la capital, Teherán.

La nueva ofensiva ocurre poco después de que los rebeldes hutíes de Yemen formalizaran su entrada en el conflicto regional con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí.

Según el mando militar israelí, los proyectiles impactaron la sede de la Organización de Industrias Navales de Irán.

Esta entidad es la encargada de la investigación y producción de submarinos, buques de superficie y armamento naval, tanto tripulado como autónomo. “En pocos días completaremos los ataques contra todos los componentes críticos de la industria militar iraní”, advirtió un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel.

En Teherán se reportaron columnas de humo negro e intensas detonaciones que hicieron vibrar los edificios de la ciudad. Mientras tanto, Irán respondió con lanzamientos que dejaron 11 heridos por esquirlas en la localidad israelí de Eshtaol.

El conflicto, que estalló el pasado 28 de febrero tras la muerte del líder supremo Alí Jamenei en un bombardeo inicial, continúa golpeando la economía global.

El encarecimiento del petróleo y el gas, sumado a la inestabilidad en las rutas de suministro, mantiene en vilo a los mercados internacionales.

Rutas marítimas bajo fuego

La entrada de los hutíes en la guerra agrava la crisis en el mar Rojo. Arabia Saudita ya desvió gran parte de sus exportaciones hacia el puerto de Yanbu para evitar el estrecho de Ormuz, el cual Irán mantiene prácticamente cerrado para “potencias hostiles”.

La situación se tornó más crítica este sábado cuando la naviera danesa Maersk suspendió temporalmente sus operaciones en el puerto omaní de Salalah, tras un ataque con drones que hirió a un trabajador.

El ejército iraní se atribuyó el impacto contra un buque logístico estadounidense en esa misma zona.

Además de la vía marítima, el tráfico aéreo sufrió interrupciones por daños en los aeropuertos de Kuwait y Erbil (Irak). Asimismo, un ataque iraní contra la Zona Económica de Khalifa, en Abu Dabi, dejó seis heridos y daños importantes en la infraestructura de la empresa Emirates Global Aluminium.

En medio de la violencia, Pakistán intenta consolidarse como el mediador clave. El próximo lunes, Islamabad recibirá a los cancilleres de Arabia Saudita, Turquía y Egipto para buscar una salida a la crisis.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, agradeció los esfuerzos paquistaníes, mientras que desde Washington, el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, expresó su optimismo sobre una posible negociación directa con Teherán en el transcurso de la próxima semana.

“Podría resolverlo todo”, vaticinó el funcionario estadounidense.